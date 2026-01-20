https://1prime.ru/20260120/dmitriev-866723784.html

Дмитриев прогулялся по Давосу во время Всемирного экономического форума

Дмитриев прогулялся по Давосу во время Всемирного экономического форума

ДАВОС, 20 янв - ПРАЙМ. Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прогулялся по Давосу во время Всемирного экономического форума, передаёт корреспондент РИА Новости. Дмитриев завершил первую встречу на полях Всемирного экономического форума, а затем совершил прогулку по Променаду – главной улице Давоса, где представлены павильоны стран и международных компаний. Затем он продолжил деловую программу. Позже Дмитриев прибыл в павильон США. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями делегации США. Он отметил, что Дмитриев, в том числе, передает американской стороне информацию по мирному урегулированию на Украине. Организаторы форума сообщали, что делегация США в этом году станет самой многочисленной. На форуме вместе с президентом Дональдом Трампом, который прибудет в Давос в среду, ожидаются спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, государственный секретарь Марко Рубио, глава минфина Скотт Бессент, глава минторга Говард Латник, а также госсекретари по энергетике и технологиям.

Новости

