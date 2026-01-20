Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев прогулялся по Давосу во время Всемирного экономического форума - 20.01.2026
Дмитриев прогулялся по Давосу во время Всемирного экономического форума
20.01.2026
Дмитриев прогулялся по Давосу во время Всемирного экономического форума
Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прогулялся по... | 20.01.2026, ПРАЙМ
ДАВОС, 20 янв - ПРАЙМ. Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прогулялся по Давосу во время Всемирного экономического форума, передаёт корреспондент РИА Новости. Дмитриев завершил первую встречу на полях Всемирного экономического форума, а затем совершил прогулку по Променаду – главной улице Давоса, где представлены павильоны стран и международных компаний. Затем он продолжил деловую программу. Позже Дмитриев прибыл в павильон США. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями делегации США. Он отметил, что Дмитриев, в том числе, передает американской стороне информацию по мирному урегулированию на Украине. Организаторы форума сообщали, что делегация США в этом году станет самой многочисленной. На форуме вместе с президентом Дональдом Трампом, который прибудет в Давос в среду, ожидаются спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, государственный секретарь Марко Рубио, глава минфина Скотт Бессент, глава минторга Говард Латник, а также госсекретари по энергетике и технологиям.
21:42 20.01.2026
 
Дмитриев прогулялся по Давосу во время Всемирного экономического форума

© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаКирилл Дмитриев
ДАВОС, 20 янв - ПРАЙМ. Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прогулялся по Давосу во время Всемирного экономического форума, передаёт корреспондент РИА Новости.
Дмитриев завершил первую встречу на полях Всемирного экономического форума, а затем совершил прогулку по Променаду – главной улице Давоса, где представлены павильоны стран и международных компаний.
Затем он продолжил деловую программу.
Позже Дмитриев прибыл в павильон США.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями делегации США. Он отметил, что Дмитриев, в том числе, передает американской стороне информацию по мирному урегулированию на Украине.
Организаторы форума сообщали, что делегация США в этом году станет самой многочисленной. На форуме вместе с президентом Дональдом Трампом, который прибудет в Давос в среду, ожидаются спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, государственный секретарь Марко Рубио, глава минфина Скотт Бессент, глава минторга Говард Латник, а также госсекретари по энергетике и технологиям.
Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась, заявил Дмитриев
Вчера, 17:59
 
ЭкономикаРОССИЯСШАРФУКРАИНАКирилл ДмитриевДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
