"Миллионы на ликвидацию". Долина столкнулась с очередной проблемой

Певице Ларисе Долиной потребуется заплатить 50 миллионов рублей, чтобы избавиться от самодельного пруда, сообщает Life. | 20.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Певице Ларисе Долиной потребуется заплатить 50 миллионов рублей, чтобы избавиться от самодельного пруда, сообщает Life."Новая проблема Ларисы Долиной: певице придется потратить около 50 миллионов рублей на ликвидацию самодельного пруда", — говорится в публикации.Указывается, что для закапывания искусственного водоема потребуется около двух месяцев.В декабре СМИ сообщили о загородном доме певицы в Подмосковье. По данным Life, в течение 12 лет Долина не оформляла дом в свою собственность, что позволяло ей не платить налоги.
