"Миллионы на ликвидацию". Долина столкнулась с очередной проблемой - 20.01.2026
"Миллионы на ликвидацию". Долина столкнулась с очередной проблемой
"Миллионы на ликвидацию". Долина столкнулась с очередной проблемой - 20.01.2026, ПРАЙМ
"Миллионы на ликвидацию". Долина столкнулась с очередной проблемой
Певице Ларисе Долиной потребуется заплатить 50 миллионов рублей, чтобы избавиться от самодельного пруда, сообщает Life.
2026-01-20T10:10+0300
2026-01-20T10:10+0300
бизнес
общество
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865505427_0:327:3058:2047_1920x0_80_0_0_4e0e0fcfd3f797c0ba413731903b26cc.jpg
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Певице Ларисе Долиной потребуется заплатить 50 миллионов рублей, чтобы избавиться от самодельного пруда, сообщает Life."Новая проблема Ларисы Долиной: певице придется потратить около 50 миллионов рублей на ликвидацию самодельного пруда", — говорится в публикации.Указывается, что для закапывания искусственного водоема потребуется около двух месяцев.В декабре СМИ сообщили о загородном доме певицы в Подмосковье. По данным Life, в течение 12 лет Долина не оформляла дом в свою собственность, что позволяло ей не платить налоги.
московская область
бизнес, общество, московская область
Бизнес, Общество , Московская область
"Миллионы на ликвидацию". Долина столкнулась с очередной проблемой

Life: Долина потратит 50 миллионов рублей на ликвидацию самодельного водоема

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Певице Ларисе Долиной потребуется заплатить 50 миллионов рублей, чтобы избавиться от самодельного пруда, сообщает Life.
"Новая проблема Ларисы Долиной: певице придется потратить около 50 миллионов рублей на ликвидацию самодельного пруда", — говорится в публикации.
Указывается, что для закапывания искусственного водоема потребуется около двух месяцев.
В декабре СМИ сообщили о загородном доме певицы в Подмосковье. По данным Life, в течение 12 лет Долина не оформляла дом в свою собственность, что позволяло ей не платить налоги.
Адвокат Долиной не знает, где сейчас живет певица
