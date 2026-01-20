https://1prime.ru/20260120/dolina-866692596.html

"Миллионы на ликвидацию". Долина столкнулась с очередной проблемой

"Миллионы на ликвидацию". Долина столкнулась с очередной проблемой - 20.01.2026, ПРАЙМ

"Миллионы на ликвидацию". Долина столкнулась с очередной проблемой

Певице Ларисе Долиной потребуется заплатить 50 миллионов рублей, чтобы избавиться от самодельного пруда, сообщает Life. | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T10:10+0300

2026-01-20T10:10+0300

2026-01-20T10:10+0300

бизнес

общество

московская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865505427_0:327:3058:2047_1920x0_80_0_0_4e0e0fcfd3f797c0ba413731903b26cc.jpg

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Певице Ларисе Долиной потребуется заплатить 50 миллионов рублей, чтобы избавиться от самодельного пруда, сообщает Life."Новая проблема Ларисы Долиной: певице придется потратить около 50 миллионов рублей на ликвидацию самодельного пруда", — говорится в публикации.Указывается, что для закапывания искусственного водоема потребуется около двух месяцев.В декабре СМИ сообщили о загородном доме певицы в Подмосковье. По данным Life, в течение 12 лет Долина не оформляла дом в свою собственность, что позволяло ей не платить налоги.

https://1prime.ru/20260119/dolina-866666276.html

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , московская область