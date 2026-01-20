Доллар продолжает дешеветь после новых угроз Трампа
Доллар дешевеет к мировым валютам на опасениях из-за новых импортных пошлин
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Цена доллара к другим основным мировым валютам, таким как доллар и иена, во вторник продолжает снижаться, трейдеры продолжают оценивать риски, связанные с новыми импортными пошлинами в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.21 мск курс евро к доллару растёт до 1,1668 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1645 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 158,02 иены с уровня прошлого закрытия в 158,09 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,17% - до 98,88 пункта.
В субботу президент США Дональд Трамп объявил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Вице-канцлер Германии, министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что Европа даст решительный ответ и уже готовит контрмеры на случай, если США продолжат угрожать пошлинами. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что хочет встретиться с Трампом 21 января на форуме в Давосе.
"Инвесторы избавлялись от долларовых активов из-за опасений продолжительной неопределенности, напряженных отношений между союзниками, потери доверия к лидерству США, возможных ответных мер и ускорения тенденции дедолларизации", - передаёт агентство Рейтер слова рыночного аналитика IG Тони Сайкамора (Tony Sycamore).
Тем временем днем ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе пресс-конференции подтвердила свое решение о досрочном роспуске нижней палаты парламента для проведения выборов.