Дерипаска назвал цену аэропорта Домодедово, которую считает справедливой

20.01.2026 Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что справедливая стоимость аэропорта "Домодедово" - 40 миллиардов рублей, следует из его публикации в Telegram-канале.

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что справедливая стоимость аэропорта "Домодедово" - 40 миллиардов рублей, следует из его публикации в Telegram-канале. "Аэропорт Домодедово. Убрав в сторону правовые аспекты, как можно пытаться продать то, что стоит 40 млрд рублей, за 130 млрд?", - говорится в сообщении. Аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти во вторник, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом. Начальная цена "ДМЕ Холдинга" должна была составить 132 265 816 005 рублей с шагом ставки в 1,32 миллиарда — один процент от цены. Задаток в размере 26,453 миллиарда рублей должны были внести с 13 по 19 января. Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства сто процентов долей, принадлежащих компании.

