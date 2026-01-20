Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дерипаска назвал цену аэропорта Домодедово, которую считает справедливой - 20.01.2026
Дерипаска назвал цену аэропорта Домодедово, которую считает справедливой
Дерипаска назвал цену аэропорта Домодедово, которую считает справедливой - 20.01.2026, ПРАЙМ
Дерипаска назвал цену аэропорта Домодедово, которую считает справедливой
Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что справедливая стоимость аэропорта "Домодедово" - 40 миллиардов рублей, следует из его публикации в Telegram-канале. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T22:20+0300
2026-01-20T22:20+0300
экономика
бизнес
финансы
россия
московская область
олег дерипаска
аэропорт домодедово
https://cdnn.1prime.ru/img/76480/17/764801753_0:56:1500:900_1920x0_80_0_0_609b12845f453fa076a4765b82fc32b8.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что справедливая стоимость аэропорта "Домодедово" - 40 миллиардов рублей, следует из его публикации в Telegram-канале. "Аэропорт Домодедово. Убрав в сторону правовые аспекты, как можно пытаться продать то, что стоит 40 млрд рублей, за 130 млрд?", - говорится в сообщении. Аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти во вторник, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом. Начальная цена "ДМЕ Холдинга" должна была составить 132 265 816 005 рублей с шагом ставки в 1,32 миллиарда — один процент от цены. Задаток в размере 26,453 миллиарда рублей должны были внести с 13 по 19 января. Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства сто процентов долей, принадлежащих компании.
московская область
бизнес, финансы, россия, московская область, олег дерипаска, аэропорт домодедово
Экономика, Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Московская область, Олег Дерипаска, аэропорт Домодедово
22:20 20.01.2026
 
Дерипаска назвал цену аэропорта Домодедово, которую считает справедливой

Дерипаска считает 40 миллиардов рублей справедливой стоимостью аэропорта Домодедово

© РИА Новости . Алексей Куденко
Аэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Аэропорт Домодедово. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что справедливая стоимость аэропорта "Домодедово" - 40 миллиардов рублей, следует из его публикации в Telegram-канале.
"Аэропорт Домодедово. Убрав в сторону правовые аспекты, как можно пытаться продать то, что стоит 40 млрд рублей, за 130 млрд?", - говорится в сообщении.
Аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти во вторник, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.
Начальная цена "ДМЕ Холдинга" должна была составить 132 265 816 005 рублей с шагом ставки в 1,32 миллиарда — один процент от цены. Задаток в размере 26,453 миллиарда рублей должны были внести с 13 по 19 января.
Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства сто процентов долей, принадлежащих компании.
Терминал аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Аукцион по продаже Домодедово признали несостоявшимся
Вчера, 14:45
 
ЭкономикаБизнесФинансыРОССИЯМосковская областьОлег Дерипаскааэропорт Домодедово
 
 
