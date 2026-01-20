https://1prime.ru/20260120/dulisma-866702014.html
Кредиторы "Дулисьмы" обсудят мировое соглашение в деле о ее банкротстве
МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ. Кредиторы находящейся в процедуре банкротства нефтяной компании "Дулисьма" обсудят вопрос об утверждении мирового соглашения в деле о банкротстве этой ранее подконтрольной бенефициару рухнувшего в 2018 году банка "Югра" Алексею Хотину компании, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В них уточняется, что на ближайшее собрание кредиторов вынесены вопросы об отмене ранее принятого решения первого собрания кредиторов от 25 апреля 2023 года об обращении в суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии процедуры конкурсного производства, а также об утверждении мирового соглашения по делу о банкротстве. Кроме того, собрание кредиторов планирует определить представителя собрания, уполномоченного на подписание мирового соглашения от имени конкурсных кредиторов. Арбитражный суд Москвы в 2022 году ввел в отношении "Дулисьмы" начальную процедуру банкротства – наблюдение – по заявлению налоговой инспекции из-за долга в размере более 13,2 миллиарда рублей. Впоследствии Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что определение о введении наблюдения было вынесено с процессуальными нарушениями, и в 2023 году перешел к рассмотрению заявления ФНС о банкротстве "Дулисьмы" по правилам первой инстанции. В 2024 году суд приостановил рассмотрение, и пока так и не возобновил. "Дулисьме" принадлежит Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области. В мае 2023 года Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал с Хотина как бенефициара группы "Русь-Ойл" около 192,2 миллиарда рублей "с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний "Русь-Ойл". Все акции "Дулисьмы", входящей в эту группу, также были обращены в доход государства.
МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ. Кредиторы находящейся в процедуре банкротства нефтяной компании "Дулисьма" обсудят вопрос об утверждении мирового соглашения в деле о банкротстве этой ранее подконтрольной бенефициару рухнувшего в 2018 году банка "Югра" Алексею Хотину компании, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них уточняется, что на ближайшее собрание кредиторов вынесены вопросы об отмене ранее принятого решения первого собрания кредиторов от 25 апреля 2023 года об обращении в суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии процедуры конкурсного производства, а также об утверждении мирового соглашения по делу о банкротстве.
Кроме того, собрание кредиторов планирует определить представителя собрания, уполномоченного на подписание мирового соглашения от имени конкурсных кредиторов.
Арбитражный суд Москвы
в 2022 году ввел в отношении "Дулисьмы" начальную процедуру банкротства – наблюдение – по заявлению налоговой инспекции из-за долга в размере более 13,2 миллиарда рублей.
Впоследствии Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что определение о введении наблюдения было вынесено с процессуальными нарушениями, и в 2023 году перешел к рассмотрению заявления ФНС
о банкротстве "Дулисьмы" по правилам первой инстанции. В 2024 году суд приостановил рассмотрение, и пока так и не возобновил.
"Дулисьме" принадлежит Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области
.
В мае 2023 года Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал с Хотина
как бенефициара группы "Русь-Ойл" около 192,2 миллиарда рублей "с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний "Русь-Ойл". Все акции "Дулисьмы", входящей в эту группу, также были обращены в доход государства.
