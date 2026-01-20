Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кредиторы "Дулисьмы" обсудят мировое соглашение в деле о ее банкротстве - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260120/dulisma-866702014.html
Кредиторы "Дулисьмы" обсудят мировое соглашение в деле о ее банкротстве
Кредиторы "Дулисьмы" обсудят мировое соглашение в деле о ее банкротстве - 20.01.2026, ПРАЙМ
Кредиторы "Дулисьмы" обсудят мировое соглашение в деле о ее банкротстве
Кредиторы находящейся в процедуре банкротства нефтяной компании "Дулисьма" обсудят вопрос об утверждении мирового соглашения в деле о банкротстве этой ранее... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T13:29+0300
2026-01-20T13:29+0300
финансы
москва
иркутская область
алексей хотин
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_169d53c7141e1d60bd1a90aa4a8531a1.jpg
МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ. Кредиторы находящейся в процедуре банкротства нефтяной компании "Дулисьма" обсудят вопрос об утверждении мирового соглашения в деле о банкротстве этой ранее подконтрольной бенефициару рухнувшего в 2018 году банка "Югра" Алексею Хотину компании, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В них уточняется, что на ближайшее собрание кредиторов вынесены вопросы об отмене ранее принятого решения первого собрания кредиторов от 25 апреля 2023 года об обращении в суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии процедуры конкурсного производства, а также об утверждении мирового соглашения по делу о банкротстве. Кроме того, собрание кредиторов планирует определить представителя собрания, уполномоченного на подписание мирового соглашения от имени конкурсных кредиторов. Арбитражный суд Москвы в 2022 году ввел в отношении "Дулисьмы" начальную процедуру банкротства – наблюдение – по заявлению налоговой инспекции из-за долга в размере более 13,2 миллиарда рублей. Впоследствии Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что определение о введении наблюдения было вынесено с процессуальными нарушениями, и в 2023 году перешел к рассмотрению заявления ФНС о банкротстве "Дулисьмы" по правилам первой инстанции. В 2024 году суд приостановил рассмотрение, и пока так и не возобновил. "Дулисьме" принадлежит Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области. В мае 2023 года Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал с Хотина как бенефициара группы "Русь-Ойл" около 192,2 миллиарда рублей "с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний "Русь-Ойл". Все акции "Дулисьмы", входящей в эту группу, также были обращены в доход государства.
https://1prime.ru/20251224/ekonomika-865887666.html
москва
иркутская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_32a456d40681f21b0012c781a4ac538a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, москва, иркутская область, алексей хотин, фнс россии
Финансы, МОСКВА, Иркутская область, Алексей Хотин, ФНС России
13:29 20.01.2026
 
Кредиторы "Дулисьмы" обсудят мировое соглашение в деле о ее банкротстве

Кредиторы "Дулисьмы" обсудят утверждение мирового соглашения по ее банкротству

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ. Кредиторы находящейся в процедуре банкротства нефтяной компании "Дулисьма" обсудят вопрос об утверждении мирового соглашения в деле о банкротстве этой ранее подконтрольной бенефициару рухнувшего в 2018 году банка "Югра" Алексею Хотину компании, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них уточняется, что на ближайшее собрание кредиторов вынесены вопросы об отмене ранее принятого решения первого собрания кредиторов от 25 апреля 2023 года об обращении в суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии процедуры конкурсного производства, а также об утверждении мирового соглашения по делу о банкротстве.
Кроме того, собрание кредиторов планирует определить представителя собрания, уполномоченного на подписание мирового соглашения от имени конкурсных кредиторов.
Арбитражный суд Москвы в 2022 году ввел в отношении "Дулисьмы" начальную процедуру банкротства – наблюдение – по заявлению налоговой инспекции из-за долга в размере более 13,2 миллиарда рублей.
Впоследствии Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что определение о введении наблюдения было вынесено с процессуальными нарушениями, и в 2023 году перешел к рассмотрению заявления ФНС о банкротстве "Дулисьмы" по правилам первой инстанции. В 2024 году суд приостановил рассмотрение, и пока так и не возобновил.
"Дулисьме" принадлежит Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области.
В мае 2023 года Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал с Хотина как бенефициара группы "Русь-Ойл" около 192,2 миллиарда рублей "с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний "Русь-Ойл". Все акции "Дулисьмы", входящей в эту группу, также были обращены в доход государства.
Экс-председатель правления банка Югра Дмитрий Шиля
Экс-глава банка "Югра" Шиляев добился пересмотра дела о своем банкротстве
24 декабря 2025, 20:05
 
ФинансыМОСКВАИркутская областьАлексей ХотинФНС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала