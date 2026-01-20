https://1prime.ru/20260120/egipet-866669166.html

Туроператор раскрыл, когда закончится сезон низких цен в Египте

Туроператор раскрыл, когда закончится сезон низких цен в Египте - 20.01.2026, ПРАЙМ

Туроператор раскрыл, когда закончится сезон низких цен в Египте

Сезон низких цен на курорте Египта начинается после новогодних каникул и длится до начала марта, отметила руководитель PR- отдела туроператора Anex Виктория... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T11:20+0300

2026-01-20T11:20+0300

2026-01-20T13:36+0300

египет

шарм-эш-шейх

бизнес

anex

туризм

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/13/866668915_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1ae3c81c7bf6b17a233e53090b6ca9f7.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Сезон низких цен на курорте Египта начинается после новогодних каникул и длится до начала марта, отметила руководитель PR- отдела туроператора Anex Виктория Худаева во время "Anex Workshop Egypt Business"."Низкие цены ждут туристов с конца января, в феврале. Например, недельный отдых в четырехзвездочном отеле в феврале на двоих вам обойдется от 75 тысяч рублей, пятизвездочном- от 95 тысяч рублей. В стоимость входит прямой чартерный перелет из Москвы, проживание, питание "все включено", медстраховка",- отметила эксперт.По ее словам, Египет остается одним из самых популярных зимних курортов благодаря доступным ценам, большому числу отелей, работающих по системе "все включено", низкой стоимости визы и возможности перелета из разных городов России.Все эти факторы выводят Египет на второе место по туристическому спросу по итогам 2025 года.Представитель Anex рассказала, что в последнее время туристы выбирают более персонализированный и высокий тип сервиса: индивидуальный трансфер и экскурсии, расширенную страховку. Египет одна из первых стран, которая вошла в сервис Priority и показывает хорошие результаты."В 2025 году было забронировано больше туров по концепции Priority на 41%. На текущий момент концепция действует в 6 странах - Турция, Египет, ОАЭ, Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд",- сообщила эксперт.Средняя стоимость тура за прошлый год осталась на уровне предыдущего периода. Въездная виза для туриста, который прилетает в Хургаду, стоит 25 долларов. Туристу, прилетающему в аэропорт Шарм-эль-Шейха с целью пребывания до 15 дней только в пределах курортов Синайского полуострова (Шарм-эш-Шейх, Дахаб, Нувейба, Таба), виза не требуется, им ставится бесплатный "синайский штамп".

https://1prime.ru/20251220/stoimost-865738409.html

египет

шарм-эш-шейх

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

египет, шарм-эш-шейх, бизнес, anex, туризм