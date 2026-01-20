Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о росте экспорта российских IT-продуктов
Эксперт рассказал о росте экспорта российских IT-продуктов - 20.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о росте экспорта российских IT-продуктов
Экспорт российских IT-продуктов может увеличиться на 20% в 2026 году - это связано с тем, что производители решений перейдут к прямой борьбе за качество,... | 20.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Экспорт российских IT-продуктов может увеличиться на 20% в 2026 году - это связано с тем, что производители решений перейдут к прямой борьбе за качество, рассказал РИА Новости представитель АРПП "Отечественный софт", директор по работе с зарубежными и стратегическими проектами компании "Код Безопасности" Олег Кравчук. "Экспорт российских ИТ и ИБ-решений в 2026 году может увеличиться на 20%. Рост будет обеспечен за счет перехода от конкурентных преимуществ прошлого к прямой борьбе за качество, а также благодаря масштабным инфраструктурным проектам за рубежом", - сказал Кравчук. Он назвал ключевыми задачами производителей в этом году повышение удобства использования продуктов, наращивание совместимости с иностранными экосистемами, а также рост качества техподдержки и обновлений. А стимулом для экспорта, могут стать комплексные проекты - например, строительство энергоемких ЦОДов, спрос на которые вырос с бумом искусственного интеллекта. Экспортный потенциал, отметил эксперт, стал возможен благодаря системной помощи государства и укреплению репутации вендоров в 2025 году. "Высокий интерес к российским продуктам сохраняется за счет опыта отечественных компаний в кибербезопасности и "неотключаемости", однако уже сейчас необходимо модернизироваться и выстраивать инфраструктуру, чтобы наши продукты вышли на новый уровень качества", – заявил Кравчук. При этом интерес к российским решениям проявляют не только традиционные партнеры, но и некоторые европейские страны, добавил он.
2026
технологии
Технологии, Экономика
04:37 20.01.2026
 
Эксперт рассказал о росте экспорта российских IT-продуктов

Эксперт Кравчук: экспорт российских IT-продуктов может увеличиться на 20% в 2026 году

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Экспорт российских IT-продуктов может увеличиться на 20% в 2026 году - это связано с тем, что производители решений перейдут к прямой борьбе за качество, рассказал РИА Новости представитель АРПП "Отечественный софт", директор по работе с зарубежными и стратегическими проектами компании "Код Безопасности" Олег Кравчук.
"Экспорт российских ИТ и ИБ-решений в 2026 году может увеличиться на 20%. Рост будет обеспечен за счет перехода от конкурентных преимуществ прошлого к прямой борьбе за качество, а также благодаря масштабным инфраструктурным проектам за рубежом", - сказал Кравчук.
Он назвал ключевыми задачами производителей в этом году повышение удобства использования продуктов, наращивание совместимости с иностранными экосистемами, а также рост качества техподдержки и обновлений.
А стимулом для экспорта, могут стать комплексные проекты - например, строительство энергоемких ЦОДов, спрос на которые вырос с бумом искусственного интеллекта. Экспортный потенциал, отметил эксперт, стал возможен благодаря системной помощи государства и укреплению репутации вендоров в 2025 году.
"Высокий интерес к российским продуктам сохраняется за счет опыта отечественных компаний в кибербезопасности и "неотключаемости", однако уже сейчас необходимо модернизироваться и выстраивать инфраструктуру, чтобы наши продукты вышли на новый уровень качества", – заявил Кравчук. При этом интерес к российским решениям проявляют не только традиционные партнеры, но и некоторые европейские страны, добавил он.
 
