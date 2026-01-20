https://1prime.ru/20260120/eksport-866688766.html

Экспорт российского пива в 2025 году вырос на 19%

Экспорт российского пива в 2025 году вырос на 19%

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российский экспорт пива в стоимостном выражении в 2025 году вырос на 19% по сравнению с 2024 годом, до 103 миллионов долларов, рассказали РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт". "Согласно предварительным оценкам экспертов, в 2025 году Россия экспортировала более 190 тысяч тонн солодового пива на сумму более 103 миллионов долларов. В сравнении с 2024 годом объем поставок вырос на 19% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении. Там добавили, что самыми крупными импортерами российского пива стали Белоруссия и Казахстан с долями в 30% и 28% соответственно. Также в топ вошли Китай с долей в 10%, Киргизия с 8% и Таджикистан с 3%. Помимо этого, растут поставки за рубеж российского безалкогольного пива: в 2025 году объем составил около 13 тысяч тонн на сумму почти 8 миллионов долларов, что на 17% больше в весе и 23% - в стоимости. Больше всего его импортировали Белоруссия, Казахстан, Иран, ОАЭ и Узбекистан.

