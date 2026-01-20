https://1prime.ru/20260120/es-866688931.html

В США выступили с предупреждением о России и ЕС из-за Трампа

2026-01-20T07:33+0300

2026-01-20T07:33+0300

2026-01-20T12:55+0300

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Угрозы, сделанные президентом США Дональдом Трампом в адрес Евросоюза в контексте претензий на Гренландию, могут подтолкнуть Европу к пересмотру отношений с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Breaking Points. "Они сейчас все пересматривают. (Канцлер Германии Фридрих. — Прим. Ред.) Мерц сказал пару дней назад, что, возможно, стоит позвонить (Владимиру. — Прим. Ред.) Путину. Это показывает, что у европейцев сейчас идет перекалибровка из-за этой угрозы", — отметил он. По мнению Сакса, многие годы Европа, даже сама того не осознавая, под влиянием США стремилась ослабить Россию и провоцировала ее. В итоге, как пояснил профессор, она оказалась в числе проигравших. ""Мы сделаем Россию страной третьего мира", — объединенная Европа подыгрывала этому так сильно, что сама оказалась на грани вторжения со стороны США", — подытожил Сакс. В четверг Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной. В тот же день глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным как работу на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.

