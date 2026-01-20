Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США выступили с предупреждением о России и ЕС из-за Трампа - 20.01.2026
В США выступили с предупреждением о России и ЕС из-за Трампа
В США выступили с предупреждением о России и ЕС из-за Трампа - 20.01.2026, ПРАЙМ
В США выступили с предупреждением о России и ЕС из-за Трампа
Угрозы, сделанные президентом США Дональдом Трампом в адрес Евросоюза в контексте претензий на Гренландию, могут подтолкнуть Европу к пересмотру отношений с... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T07:33+0300
2026-01-20T12:55+0300
в мире
европа
сша
москва
джеффри сакс
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699190_0:273:3157:2048_1920x0_80_0_0_3a42921a046f92f1d482fdd964ee2ea5.jpg
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Угрозы, сделанные президентом США Дональдом Трампом в адрес Евросоюза в контексте претензий на Гренландию, могут подтолкнуть Европу к пересмотру отношений с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Breaking Points. "Они сейчас все пересматривают. (Канцлер Германии Фридрих. — Прим. Ред.) Мерц сказал пару дней назад, что, возможно, стоит позвонить (Владимиру. — Прим. Ред.) Путину. Это показывает, что у европейцев сейчас идет перекалибровка из-за этой угрозы", — отметил он. По мнению Сакса, многие годы Европа, даже сама того не осознавая, под влиянием США стремилась ослабить Россию и провоцировала ее. В итоге, как пояснил профессор, она оказалась в числе проигравших. ""Мы сделаем Россию страной третьего мира", — объединенная Европа подыгрывала этому так сильно, что сама оказалась на грани вторжения со стороны США", — подытожил Сакс. В четверг Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной. В тот же день глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным как работу на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
европа
сша
москва
В мире, ЕВРОПА, США, МОСКВА, Джеффри Сакс, Дональд Трамп, ЕС
07:33 20.01.2026 (обновлено: 12:55 20.01.2026)
 
В США выступили с предупреждением о России и ЕС из-за Трампа

Профессор Сакс: угрозы Трампа могут заставить ЕС пересмотреть отношения с Россией

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Угрозы, сделанные президентом США Дональдом Трампом в адрес Евросоюза в контексте претензий на Гренландию, могут подтолкнуть Европу к пересмотру отношений с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Breaking Points.
"Они сейчас все пересматривают. (Канцлер Германии Фридрих. — Прим. Ред.) Мерц сказал пару дней назад, что, возможно, стоит позвонить (Владимиру. — Прим. Ред.) Путину. Это показывает, что у европейцев сейчас идет перекалибровка из-за этой угрозы", — отметил он.
По мнению Сакса, многие годы Европа, даже сама того не осознавая, под влиянием США стремилась ослабить Россию и провоцировала ее. В итоге, как пояснил профессор, она оказалась в числе проигравших.
""Мы сделаем Россию страной третьего мира", — объединенная Европа подыгрывала этому так сильно, что сама оказалась на грани вторжения со стороны США", — подытожил Сакс.
В четверг Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.
В тот же день глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным как работу на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
 
Заголовок открываемого материала