Фон дер Ляйен намерена заключить "мать всех сделок"

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Европейский союз планирует заключить с Индией историческое торговое соглашение, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, запись её выступления выложена в Telegram-канале Clash Report. "Сразу после Давоса я отправлюсь в Индию. <…> Мы стоим на пороге исторического торгового соглашения — некоторые называют его "матерью всех сделок", — сказала она.По её словам, это будет соглашение о свободной торговле, которое создаст общий рынок на два миллиарда человек и обеспечит контроль над четвертью мирового ВВП.Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявляла, что сотрудничество Индии с Россией создает препятствия для укрепления отношений между Евросоюзом и Нью-Дели.

