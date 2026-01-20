Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фон дер Ляйен намерена заключить "мать всех сделок" - 20.01.2026, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен намерена заключить "мать всех сделок"
Фон дер Ляйен намерена заключить "мать всех сделок" - 20.01.2026, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен намерена заключить "мать всех сделок"
Европейский союз планирует заключить с Индией историческое торговое соглашение, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, запись её... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T21:15+0300
2026-01-20T21:15+0300
индия
урсула фон дер ляйен
кая каллас
ес
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Европейский союз планирует заключить с Индией историческое торговое соглашение, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, запись её выступления выложена в Telegram-канале Clash Report. "Сразу после Давоса я отправлюсь в Индию. &lt;…&gt; Мы стоим на пороге исторического торгового соглашения — некоторые называют его "матерью всех сделок", — сказала она.По её словам, это будет соглашение о свободной торговле, которое создаст общий рынок на два миллиарда человек и обеспечит контроль над четвертью мирового ВВП.Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявляла, что сотрудничество Индии с Россией создает препятствия для укрепления отношений между Евросоюзом и Нью-Дели.
индия
индия, урсула фон дер ляйен, кая каллас, ес
ИНДИЯ, Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, ЕС
21:15 20.01.2026
 
Фон дер Ляйен намерена заключить "мать всех сделок"

Фон дер Ляйен: Евросоюз намерен заключить с Индией историческое торговое соглашение

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Европейский союз планирует заключить с Индией историческое торговое соглашение, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, запись её выступления выложена в Telegram-канале Clash Report.
"Сразу после Давоса я отправлюсь в Индию. <…> Мы стоим на пороге исторического торгового соглашения — некоторые называют его "матерью всех сделок", — сказала она.
По её словам, это будет соглашение о свободной торговле, которое создаст общий рынок на два миллиарда человек и обеспечит контроль над четвертью мирового ВВП.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявляла, что сотрудничество Индии с Россией создает препятствия для укрепления отношений между Евросоюзом и Нью-Дели.
ИНДИЯУрсула фон дер ЛяйенКая КалласЕС
 
 
