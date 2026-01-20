https://1prime.ru/20260120/evropa-866686835.html

ЕС загнал себя в ловушку, порвав связи с Россией, пишут СМИ

ЕС загнал себя в ловушку, порвав связи с Россией, пишут СМИ

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Европейский Союз, находясь в условиях кризиса, связанного с ситуацией в Гренландии, оказался в затруднительном положении, отказавшись от российского природного газа и попав в энергетическую зависимость от США, сообщает Politico. "Американский СПГ задумывался как безопасная альтернатива российскому газу. Однако сейчас это уже не гарантировано, поскольку трансатлантические отношения находятся в кризисе", — говорится в материале.Анна Мария Яллер-Макаревич, главный аналитик по энергетике в Институте экономики, энергетики и финансового анализа, рассказала изданию, что в условиях открытого конфликта увеличивающаяся зависимость от иностранного партнера может обернуться значительными геополитическими рисками. Автор также указывает, что в Брюсселе высказываются опасения относительно того, что энергетическая зависимость способна стать инструментом давления со стороны президента США Дональда Трампа, который может использовать его для реализации своих угроз относительно Гренландии. "В мире есть и другие источники газа помимо США, риск того, что Трамп прекратит поставки в Европу после вторжения в Гренландию, следует учитывать", — приводятся в статье слова одного из европейских чиновников.Трамп в субботу сообщил, что в феврале введет пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.Отказ от российского газаСтраны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта газа из России: полный запрет на закупку СПГ вступит в силу в конце 2026 года, а трубопроводного — осенью 2027-го. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17 процентов импорта.При этом компании, которые нарушат будущий запрет, рискуют штрафом не менее чем в 40 миллионов евро, 3,5 процента мирового оборота или 300 процентов предполагаемого оборота по сделке.В Москве не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов у России: так он попадет в еще большую зависимость из-за возросших цен, поскольку закупки продолжатся, но уже через посредников.

