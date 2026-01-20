Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС снизила цену на противоопухолевый препарат "Алектиниб" - 20.01.2026
ФАС снизила цену на противоопухолевый препарат "Алектиниб"
ФАС снизила цену на противоопухолевый препарат "Алектиниб" - 20.01.2026, ПРАЙМ
ФАС снизила цену на противоопухолевый препарат "Алектиниб"
Цена на противоопухолевый препарат в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Алектиниб" снижена на 40%, сообщила Федеральная антимонопольная... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T11:24+0300
2026-01-20T11:24+0300
бизнес
рф
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/19/864917830_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_05c86933df5bb439c14c9c43fc2364e6.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Цена на противоопухолевый препарат в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Алектиниб" снижена на 40%, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ). "Речь идет о первом дженерике отечественного производства "Алектиниб-АМЕДАРТ". Согласованная цена на него снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Алеценза", - говорится в сообщении. Отмечается, что цена за капсулу дженерика в дозировке 150 миллиграммов согласована на уровне 572 рубля, при этом стоимость капсулы референтного препарата в аналогичной дозировке составляет 954 рубля. "Согласование ФАС цены на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - добавляется в сообщении.
рф
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/19/864917830_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_95da67a6e714cd95a7eb58006dd96830.jpg
1920
1920
true
бизнес, рф, фас рф
Бизнес, РФ, ФАС РФ
11:24 20.01.2026
 
ФАС снизила цену на противоопухолевый препарат "Алектиниб"

ФАС сообщила о снижении цены на противоопухолевый препарат "Алектиниб" на 40%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТаблетки в руке
Таблетки в руке - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Таблетки в руке. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Цена на противоопухолевый препарат в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Алектиниб" снижена на 40%, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ).
"Речь идет о первом дженерике отечественного производства "Алектиниб-АМЕДАРТ". Согласованная цена на него снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Алеценза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цена за капсулу дженерика в дозировке 150 миллиграммов согласована на уровне 572 рубля, при этом стоимость капсулы референтного препарата в аналогичной дозировке составляет 954 рубля.
"Согласование ФАС цены на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - добавляется в сообщении.
БизнесРФФАС РФ
 
 
