ФАС снизила цену на противоопухолевый препарат "Алектиниб"
ФАС снизила цену на противоопухолевый препарат "Алектиниб"
2026-01-20T11:24+0300
бизнес
рф
фас рф
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Цена на противоопухолевый препарат в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Алектиниб" снижена на 40%, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ). "Речь идет о первом дженерике отечественного производства "Алектиниб-АМЕДАРТ". Согласованная цена на него снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Алеценза", - говорится в сообщении. Отмечается, что цена за капсулу дженерика в дозировке 150 миллиграммов согласована на уровне 572 рубля, при этом стоимость капсулы референтного препарата в аналогичной дозировке составляет 954 рубля. "Согласование ФАС цены на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - добавляется в сообщении.
рф
бизнес, рф, фас рф
