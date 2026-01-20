Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россиянку, прилетевшую из Дубая, задержали в аэропорту "Шереметьево" с незадекларированными ювелирными украшениями Cartier на 34 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ФТС. "Незадекларированные украшения ювелирного дома Cartier стоимостью 34 миллиона рублей обнаружили шереметьевские таможенники у 49-летней гражданки РФ, прибывшей из Дубая", - сказали в ведомстве. В службе рассказали, что женщину остановили на "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля, в ручной клади у нее нашли колье и браслет. Экспертиза установила, что изделия оригинальные и изготовлены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов, рубеллита, шпинеля, аквамарина, спессартина, альмандина, танзанита, рубина и сапфира. "Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере)", - сказали в ФТС, добавив, что сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 9,9 миллиона рублей.
14:14 20.01.2026
 
В Шереметьево задержали россиянку с украшениями Cartier

"Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россиянку, прилетевшую из Дубая, задержали в аэропорту "Шереметьево" с незадекларированными ювелирными украшениями Cartier на 34 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ФТС.
"Незадекларированные украшения ювелирного дома Cartier стоимостью 34 миллиона рублей обнаружили шереметьевские таможенники у 49-летней гражданки РФ, прибывшей из Дубая", - сказали в ведомстве.
В службе рассказали, что женщину остановили на "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля, в ручной клади у нее нашли колье и браслет. Экспертиза установила, что изделия оригинальные и изготовлены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов, рубеллита, шпинеля, аквамарина, спессартина, альмандина, танзанита, рубина и сапфира.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере)", - сказали в ФТС, добавив, что сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 9,9 миллиона рублей.
