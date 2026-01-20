https://1prime.ru/20260120/fts-866703130.html

В Шереметьево задержали россиянку с украшениями Cartier

В Шереметьево задержали россиянку с украшениями Cartier - 20.01.2026, ПРАЙМ

В Шереметьево задержали россиянку с украшениями Cartier

Россиянку, прилетевшую из Дубая, задержали в аэропорту "Шереметьево" с незадекларированными ювелирными украшениями Cartier на 34 миллиона рублей, сообщила... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T14:14+0300

2026-01-20T14:14+0300

2026-01-20T14:14+0300

бизнес

россия

рф

дубай

фтс

аэропорт шереметьево

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75722/97/757229717_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_1be0e41cb34c907e738760214008a52e.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россиянку, прилетевшую из Дубая, задержали в аэропорту "Шереметьево" с незадекларированными ювелирными украшениями Cartier на 34 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ФТС. "Незадекларированные украшения ювелирного дома Cartier стоимостью 34 миллиона рублей обнаружили шереметьевские таможенники у 49-летней гражданки РФ, прибывшей из Дубая", - сказали в ведомстве. В службе рассказали, что женщину остановили на "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля, в ручной клади у нее нашли колье и браслет. Экспертиза установила, что изделия оригинальные и изготовлены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов, рубеллита, шпинеля, аквамарина, спессартина, альмандина, танзанита, рубина и сапфира. "Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере)", - сказали в ФТС, добавив, что сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 9,9 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20260115/torgovlya-866521584.html

рф

дубай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, дубай, фтс, аэропорт шереметьево