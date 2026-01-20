https://1prime.ru/20260120/gaz-866697146.html

"На всех не хватит". Почему Европа лихорадочно скупает русский газ

"На всех не хватит". Почему Европа лихорадочно скупает русский газ - 20.01.2026, ПРАЙМ

"На всех не хватит". Почему Европа лихорадочно скупает русский газ

Газ в ЕС стремительно дорожает из-за аномальных холодов, а запасы тают. Как это влияет на цены, увеличатся ли закупки у России и хватит ли ценного энергоресурса | 20.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ, Роман Серов. Газ в ЕС стремительно дорожает из-за аномальных холодов, а запасы тают. Как это влияет на цены, увеличатся ли закупки у России и хватит ли ценного энергоресурса на всех — в материале "Прайм".Генерал МорозНа бирже в Европе газ за минувшую неделю подорожал на 29%. В пятницу тысяча кубометров стоила 452 доллара — максимум с июня. На пике торгов приближалась к 455-ти.Причина —небывалые холода, накрывшие Европу. Вторжение холодного воздуха из Арктики, которое СМИ уже окрестили "зверем с Востока", снизило температуру до девятилетнего минимума. Шторм во Франции вынудил отключить часть атомной генерации. При этом — безветрие, то есть ветрогенерация не поможет.Метеорологи полагают, что в среднем по континенту воздух окажется на два градуса холоднее климатической нормы и на три градуса ниже, чем в прошлом январе. А этот месяц обычно самый холодный.Запасы стремительно таютПриходится тратить больше газа на отопление и генерацию. И без того скудные запасы стремительно тают. За две недели — на 11 миллиардов кубов, отбор — в полтора раза больше, чем в эти же даты в среднем за последние пять лет.В газовых хранилищах — 53%, что близко к абсолютному антирекорду. Хуже всего ситуация в Нидерландах, Германии и Франции."По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на 12 января, уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы на 4,1 миллиарда кубов меньше, чем на ту же дату в зимнем сезоне 2017/2018 года — самом суровом", — отметили в "Газпроме".Цены на газ сейчас слишком сильно зависят от рынков, а инвестфонды спешно закрывают короткие позиции по TTF, указал старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Ходжа Кава."Прогноз по TTF в среднем по 2026-му — 9.81 доллара/MMBtu, что существенно ниже текущих уровней. Инвесторы фиксируют убытки и уходят, не желая рисковать дальше", — поясняет он.К 17 числу в ПХГ Европы уже 50,4%, на 15% ниже, чем в среднем за последние пять лет. В Нидерландах вообще 39,5%.К концу отопительного сезона при такой динамике ПХГ опустеют до критических 10-15%.Время тратить и время запасатьКонечно, арктический холод в Европе в январе вовсе неудивителен. Все надеются, что потеплеет. Но этого никто не гарантирует."Если период низких температур и штиля затянется, газ продолжит дорожать. Следующая планка — 600 долларов за тысячу кубов", — говорит Иван Ефанов, аналитик "Цифра брокер".В любом случае весну Европа встретит с "пустыми бочками". Скорость их заполнения и колебания цен определят летнюю кампанию закачки. Ближе к осени ситуация прояснится."Чем больше они газа отбирают из хранилищ, тем больше придется после окончания топливного сезона закупить и закачать для следующей зимы. Поэтому чем холоднее сейчас, тем выше цены. И тем больше вероятность, что они продержатся довольно долго", — рассуждает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Он напомнил, что в 2025-м европейцы тоже вышли из зимнего сезона с остатками меньше, чем в предыдущие два-три года. И потом много закупали. Соответственно, газ большую часть года держался выше 400 долларов за тысячу кубов. Это достаточно дорого. Похоже, теперь будет еще дороже.Грузите газ бочками"Турецкий поток", единственный сохранившийся в ЕС из России, выкачивают по полной. В 2025-м даже превысили проектную мощность в 15 миллиардов кубов.Не хватает. Поэтому наращивать импорт СПГ. К середине января — рекордные 478 миллионов кубометров в сутки при средней месячной норме 401 миллион. В том числе с Ямала.По информации The Guardian, в 2025-м Россия экспортировала в ЕС более 15 миллионов тонн с "Ямал СПГ", заработав 7,2 миллиарда евро. Причем доля Европы выросла. А этот январь опять бьет рекорды.Что весьма выгодно Москве. "Восточная часть Северного морского пути пока закрыта, а цены в Азии чуть ниже, чем в Европе. Поэтому проще поставлять на европейский рынок, как, в общем-то, и происходит. Увеличить объемы сложно, поэтому наша выгода в том, что мы продаем дороже", —отмечает Игорь Юшков.Однажды на всех не хватитХотя ЕС всячески декларирует отказ от российских энергоресурсов, реальность другая. И даже цена уже не главный вопрос."Россия остается одним из крупнейших поставщиков СПГ в ЕС. Причем такие евроцентристские страны, как Испания, Бельгия и Франция, продолжают закупаться в больших объемах. В условиях холодов идеология отходит на второй план", — указывает Иван Ефанов.В 2025-м европейские страны импортировали на 28% СПГ больше, чем в 2024-м. В этом месяце рост относительно прошлогоднего показателя за тот же период ожидается на уровне 18%. А если денег у ЕС хватит, то еще больше.Конечно, сжиженный газ в мире есть, и повышенный спрос удовлетворят. Но в условиях экстремальных холодов европейские СПГ-терминалы работают на пике возможностей. Эта индустрия имеет пределы, после достижения которых ускорение закачки недостижимо без серьезных вложений.Кроме того, наблюдается тенденция к сокращению запасов СПГ на терминалах. А это значит, что при необходимости быстро взять недостающие объемы однажды будет негде.

