https://1prime.ru/20260120/gaz-866722214.html

Цены на газ в Европе снизились на 1%

Цены на газ в Европе снизились на 1% - 20.01.2026, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе снизились на 1%

Биржевые цены на газ в Европе во вторник снизились на 1% - до 420 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T20:58+0300

2026-01-20T20:58+0300

2026-01-20T20:58+0300

экономика

газ

торги

европа

нидерланды

ice

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672439_0:0:512:289_1920x0_80_0_0_0dfcd1cb74321ea7b8c0433e8c3dd825.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник снизились на 1% - до 420 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 429,8 доллара (+1%). Ценовой минимум составил 417,9 доллара (-1,8%), ценовой максимум - 450,1 доллара (+5,7%). Последние фьючерсы торговались по 420 долларов (-1,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 425,7 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20260120/katar-866720644.html

европа

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, торги, европа, нидерланды, ice