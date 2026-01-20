Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпромбанк Лизинг" приобрел офисы на Лужнецкой набережной
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российская компания "Газпромбанк Лизинг" (входит в группу "Газпромбанк") приобрела офисные здания на Лужнецкой набережной в Москве для клиента в рамках лизингового договора, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Офисные здания на территории многофункционального комплекса Luzhniki Collection приобретены АО "Газпромбанк Лизинг" в соответствии с договором лизинга в интересах крупного клиента (лизингополучателя), наименование которого не подлежит разглашению", - рассказали в "Газпромбанк лизинге". Как сообщала во вторник газета "Ведомости", компания "Газпромбанк лизинг" выкупила у группы "Абсолют" 57,3 тысячи квадратных метров в строящемся бизнес-центре на территории многофункционального комплекса Luzhniki Collection на Лужнецкой набережной. Стоимость сделки оценивается консультантами по недвижимости в 20-34 миллиарда рублей. Комплекс Luzhniki Collection с жильем и офисами общей площадью 324 тысячи квадратных метров строится на бывшей территории завода "Союз". Группа "Абсолют" строит жилую и коммерческую недвижимость в Московском регионе, принадлежит Александру Светакову.
21:59 20.01.2026
 
"Газпромбанк Лизинг" приобрел офисы на Лужнецкой набережной

© РИА Новости . Александр Демьянчук
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российская компания "Газпромбанк Лизинг" (входит в группу "Газпромбанк") приобрела офисные здания на Лужнецкой набережной в Москве для клиента в рамках лизингового договора, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Офисные здания на территории многофункционального комплекса Luzhniki Collection приобретены АО "Газпромбанк Лизинг" в соответствии с договором лизинга в интересах крупного клиента (лизингополучателя), наименование которого не подлежит разглашению", - рассказали в "Газпромбанк лизинге".
Как сообщала во вторник газета "Ведомости", компания "Газпромбанк лизинг" выкупила у группы "Абсолют" 57,3 тысячи квадратных метров в строящемся бизнес-центре на территории многофункционального комплекса Luzhniki Collection на Лужнецкой набережной. Стоимость сделки оценивается консультантами по недвижимости в 20-34 миллиарда рублей.
Комплекс Luzhniki Collection с жильем и офисами общей площадью 324 тысячи квадратных метров строится на бывшей территории завода "Союз".
Группа "Абсолют" строит жилую и коммерческую недвижимость в Московском регионе, принадлежит Александру Светакову.
Автомобили - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Эксперты назвали основные драйверы российского рынка автолизинга
6 января, 05:38
 
