https://1prime.ru/20260120/gazprombank-lizing-866725343.html

"Газпромбанк Лизинг" приобрел офисы на Лужнецкой набережной

"Газпромбанк Лизинг" приобрел офисы на Лужнецкой набережной - 20.01.2026, ПРАЙМ

"Газпромбанк Лизинг" приобрел офисы на Лужнецкой набережной

Российская компания "Газпромбанк Лизинг" (входит в группу "Газпромбанк") приобрела офисные здания на Лужнецкой набережной в Москве для клиента в рамках... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T21:59+0300

2026-01-20T21:59+0300

2026-01-20T21:59+0300

экономика

бизнес

банки

финансы

москва

газпромбанк лизинг

газпромбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/59/826755940_0:52:3459:1997_1920x0_80_0_0_c4e3dcea04301fe3497f371d32ba51a3.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российская компания "Газпромбанк Лизинг" (входит в группу "Газпромбанк") приобрела офисные здания на Лужнецкой набережной в Москве для клиента в рамках лизингового договора, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Офисные здания на территории многофункционального комплекса Luzhniki Collection приобретены АО "Газпромбанк Лизинг" в соответствии с договором лизинга в интересах крупного клиента (лизингополучателя), наименование которого не подлежит разглашению", - рассказали в "Газпромбанк лизинге". Как сообщала во вторник газета "Ведомости", компания "Газпромбанк лизинг" выкупила у группы "Абсолют" 57,3 тысячи квадратных метров в строящемся бизнес-центре на территории многофункционального комплекса Luzhniki Collection на Лужнецкой набережной. Стоимость сделки оценивается консультантами по недвижимости в 20-34 миллиарда рублей. Комплекс Luzhniki Collection с жильем и офисами общей площадью 324 тысячи квадратных метров строится на бывшей территории завода "Союз". Группа "Абсолют" строит жилую и коммерческую недвижимость в Московском регионе, принадлежит Александру Светакову.

https://1prime.ru/20260106/eksperty-866237180.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, банки, финансы, москва, газпромбанк лизинг, газпромбанк