В Европе уровень заполненности ПХГ опустился ниже 50 процентов - 20.01.2026, ПРАЙМ
В Европе уровень заполненности ПХГ опустился ниже 50 процентов
2026-01-20T09:46+0300
2026-01-20T09:46+0300
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищ (ПХГ) в Европе 18 января опустился ниже 50%, что произошло почти на три недели раньше, чем годом ранее, меньше было только в разгар газового кризиса в 2022 году, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). По данным на газовые сутки 18 января (закончились утром 19 января), европейские хранилища заполнены на 49,8%. Это на 11,2 процентного пункта меньше, чем в прошлом году, и на 14,6 п.п. меньше, чем в среднем в этот день за последние пять лет. Меньше в этот день было только в 2022 году, когда в Европе полыхал энергетический кризис из-за негативных погодных условий, ограниченного предложения со стороны основных поставщиков и высокого спроса на сжиженный газ в Азии. Сейчас в европейских хранилищах около 50,6 миллиарда кубометров газа. Годом ранее запасы газа в Европе опустились ниже 50% 6 февраля. Европа с начала января отбирает из ПХГ в полтора раза больше газа, чем в те же даты за последние пять лет, подсчитало РИА Новости, изучив данные GIE. Компания "Газпром" с ноября обращала внимание, что отбор газа из подземных хранилищ в Европе уже бьет рекорды, а при сильных или длительных холодах недостаточные запасы могут поставить под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей. Обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта – середины апреля.
09:46 20.01.2026
 
В Европе уровень заполненности ПХГ опустился ниже 50 процентов

GIE: уровень заполненности ПХГ в Европе 18 января упал ниже 50 процентов

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабочие на подземном хранилище газа
Рабочие на подземном хранилище газа - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Рабочие на подземном хранилище газа. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищ (ПХГ) в Европе 18 января опустился ниже 50%, что произошло почти на три недели раньше, чем годом ранее, меньше было только в разгар газового кризиса в 2022 году, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
По данным на газовые сутки 18 января (закончились утром 19 января), европейские хранилища заполнены на 49,8%. Это на 11,2 процентного пункта меньше, чем в прошлом году, и на 14,6 п.п. меньше, чем в среднем в этот день за последние пять лет.
Меньше в этот день было только в 2022 году, когда в Европе полыхал энергетический кризис из-за негативных погодных условий, ограниченного предложения со стороны основных поставщиков и высокого спроса на сжиженный газ в Азии.
Сейчас в европейских хранилищах около 50,6 миллиарда кубометров газа.
Годом ранее запасы газа в Европе опустились ниже 50% 6 февраля.
Европа с начала января отбирает из ПХГ в полтора раза больше газа, чем в те же даты за последние пять лет, подсчитало РИА Новости, изучив данные GIE.
Компания "Газпром" с ноября обращала внимание, что отбор газа из подземных хранилищ в Европе уже бьет рекорды, а при сильных или длительных холодах недостаточные запасы могут поставить под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей.
Обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта – середины апреля.
В "Газпроме" рассказали об отборе газа из ПХГ Украины
Вчера, 18:57
 
