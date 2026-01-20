https://1prime.ru/20260120/gosduma--866713381.html

Госдума отклонила законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, который запрещал рекламу самогонных аппаратов. Документ внес в Госдуму депутат Алексей Куринный (КПРФ). Он считает, что распространение рекламной информации и легкодоступность приобретения таких аппаратов ведет к увеличению производства, потребления и нелегального оборота спиртосодержащей продукции (самогона). Поэтому законопроектом предлагалось включить в перечень объектов, реклама которых не допускается, технологического оборудования, используемого для производства в домашних условиях спиртосодержащих продуктов крепостью более 16%. Однако против принятия законопроекта выступил профильный комитет Госдумы по экономической политике. Он обратил внимание на отсутствие в законодательстве определения такого оборудования, что может повлечь произвольное толкование нормы и вызвать затруднения при ее применении на практике. Кроме того, в законодательстве РФ нет каких-либо запретов, ограничений или специальных условий как для производства и реализации технологического оборудования, так и для его использования гражданами в домашних условиях для производства спиртосодержащей продукции для личных нужд и без целей сбыта. "В этой связи установление полного запрета на рекламу такого технологического оборудования может затронуть права и законные интересы добросовестных граждан и юрлиц, деятельность которых по производству и реализации указанного технологического оборудования или его использованию в домашних условиях осуществляется на законных основаниях", - отмечается в заключении комитета. Правительство РФ также не поддержало законопроект.

