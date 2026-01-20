Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума отклонила законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260120/gosduma--866713381.html
Госдума отклонила законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов
Госдума отклонила законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов - 20.01.2026, ПРАЙМ
Госдума отклонила законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов
Госдума отклонила в первом чтении законопроект, который запрещал рекламу самогонных аппаратов. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T16:59+0300
2026-01-20T16:59+0300
бизнес
россия
рф
госдума
кпрф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, который запрещал рекламу самогонных аппаратов. Документ внес в Госдуму депутат Алексей Куринный (КПРФ). Он считает, что распространение рекламной информации и легкодоступность приобретения таких аппаратов ведет к увеличению производства, потребления и нелегального оборота спиртосодержащей продукции (самогона). Поэтому законопроектом предлагалось включить в перечень объектов, реклама которых не допускается, технологического оборудования, используемого для производства в домашних условиях спиртосодержащих продуктов крепостью более 16%. Однако против принятия законопроекта выступил профильный комитет Госдумы по экономической политике. Он обратил внимание на отсутствие в законодательстве определения такого оборудования, что может повлечь произвольное толкование нормы и вызвать затруднения при ее применении на практике. Кроме того, в законодательстве РФ нет каких-либо запретов, ограничений или специальных условий как для производства и реализации технологического оборудования, так и для его использования гражданами в домашних условиях для производства спиртосодержащей продукции для личных нужд и без целей сбыта. "В этой связи установление полного запрета на рекламу такого технологического оборудования может затронуть права и законные интересы добросовестных граждан и юрлиц, деятельность которых по производству и реализации указанного технологического оборудования или его использованию в домашних условиях осуществляется на законных основаниях", - отмечается в заключении комитета. Правительство РФ также не поддержало законопроект.
https://1prime.ru/20260119/smi-866659602.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_e0446c4825fef812df352fb46a46519a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, госдума, кпрф
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Госдума, КПРФ
16:59 20.01.2026
 
Госдума отклонила законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов

Госдума отклонила в первом чтении законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, который запрещал рекламу самогонных аппаратов.
Документ внес в Госдуму депутат Алексей Куринный (КПРФ). Он считает, что распространение рекламной информации и легкодоступность приобретения таких аппаратов ведет к увеличению производства, потребления и нелегального оборота спиртосодержащей продукции (самогона).
Поэтому законопроектом предлагалось включить в перечень объектов, реклама которых не допускается, технологического оборудования, используемого для производства в домашних условиях спиртосодержащих продуктов крепостью более 16%.
Однако против принятия законопроекта выступил профильный комитет Госдумы по экономической политике. Он обратил внимание на отсутствие в законодательстве определения такого оборудования, что может повлечь произвольное толкование нормы и вызвать затруднения при ее применении на практике.
Кроме того, в законодательстве РФ нет каких-либо запретов, ограничений или специальных условий как для производства и реализации технологического оборудования, так и для его использования гражданами в домашних условиях для производства спиртосодержащей продукции для личных нужд и без целей сбыта.
"В этой связи установление полного запрета на рекламу такого технологического оборудования может затронуть права и законные интересы добросовестных граждан и юрлиц, деятельность которых по производству и реализации указанного технологического оборудования или его использованию в домашних условиях осуществляется на законных основаниях", - отмечается в заключении комитета.
Правительство РФ также не поддержало законопроект.
Алкогольные напитки - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
СМИ: крупнейшие мировые производители алкоголя не могут продать запасы
19 января, 11:29
 
БизнесРОССИЯРФГосдумаКПРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала