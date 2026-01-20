Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили уведомлять абонентов о голосовых вызовах - 20.01.2026
В Госдуме предложили уведомлять абонентов о голосовых вызовах
В Госдуме предложили уведомлять абонентов о голосовых вызовах - 20.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили уведомлять абонентов о голосовых вызовах
Депутаты Госдумы предложили установить обязанность для заказчиков массовых вызовов или операторов связи сообщать абоненту, что звонок осуществляется с... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T00:18+0300
2026-01-20T00:18+0300
технологии
общество
россия
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили установить обязанность для заказчиков массовых вызовов или операторов связи сообщать абоненту, что звонок осуществляется с использованием голосового робота или синтезированной речи. Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. Одним из авторов инициативы стал депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Настоящий законопроект разработан в целях совершенствования правового регулирования в сфере связи путем установления обязанности информирования абонентов о характере массовых и (или) автоматизированных вызовов, что позволит повысить прозрачность коммуникаций и защитить граждан от потенциального введения в заблуждение", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Согласно документу, соответствующее аудиосообщение должно прозвучать в начале разговора - в течение первых пяти секунд после установления соединения, а также уведомление должно быть четким и разборчивым. По мнению авторов инициативы, в последние годы резко выросло количество автоматизированных телефонных обращений - от маркетинговых кампаний до информирования и опросов, и при этом отсутствие обязательного уведомления о роботизированном характере звонка снижает доверие граждан к телефонной связи и создаёт условия для введения абонентов в заблуждение. "Человек должен с первых секунд понимать, разговаривает он с живым оператором или с программой. Это вопрос честности, безопасности и осознанного выбора. Мы предлагаем простое правило: если звонит робот - об этом нужно прямо сказать", - сказал Гусев РИА Новости. По его словам, инициатива направлена на защиту граждан и повышение прозрачности телефонных коммуникаций.
технологии, общество , россия
Технологии, Общество , РОССИЯ
00:18 20.01.2026
 
В Госдуме предложили уведомлять абонентов о голосовых вызовах

В ГД предложили обязать операторов связи сообщать абонентам о голосовых вызовах

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили установить обязанность для заказчиков массовых вызовов или операторов связи сообщать абоненту, что звонок осуществляется с использованием голосового робота или синтезированной речи.
Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. Одним из авторов инициативы стал депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Настоящий законопроект разработан в целях совершенствования правового регулирования в сфере связи путем установления обязанности информирования абонентов о характере массовых и (или) автоматизированных вызовов, что позволит повысить прозрачность коммуникаций и защитить граждан от потенциального введения в заблуждение", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Согласно документу, соответствующее аудиосообщение должно прозвучать в начале разговора - в течение первых пяти секунд после установления соединения, а также уведомление должно быть четким и разборчивым.
По мнению авторов инициативы, в последние годы резко выросло количество автоматизированных телефонных обращений - от маркетинговых кампаний до информирования и опросов, и при этом отсутствие обязательного уведомления о роботизированном характере звонка снижает доверие граждан к телефонной связи и создаёт условия для введения абонентов в заблуждение.
"Человек должен с первых секунд понимать, разговаривает он с живым оператором или с программой. Это вопрос честности, безопасности и осознанного выбора. Мы предлагаем простое правило: если звонит робот - об этом нужно прямо сказать", - сказал Гусев РИА Новости.
По его словам, инициатива направлена на защиту граждан и повышение прозрачности телефонных коммуникаций.
 
