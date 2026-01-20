https://1prime.ru/20260120/gosduma-866684531.html

В Госдуме предложили уведомлять абонентов о голосовых вызовах

В Госдуме предложили уведомлять абонентов о голосовых вызовах - 20.01.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили уведомлять абонентов о голосовых вызовах

Депутаты Госдумы предложили установить обязанность для заказчиков массовых вызовов или операторов связи сообщать абоненту, что звонок осуществляется с... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T00:18+0300

2026-01-20T00:18+0300

2026-01-20T00:18+0300

технологии

общество

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866684531.jpg?1768857480

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили установить обязанность для заказчиков массовых вызовов или операторов связи сообщать абоненту, что звонок осуществляется с использованием голосового робота или синтезированной речи. Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. Одним из авторов инициативы стал депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Настоящий законопроект разработан в целях совершенствования правового регулирования в сфере связи путем установления обязанности информирования абонентов о характере массовых и (или) автоматизированных вызовов, что позволит повысить прозрачность коммуникаций и защитить граждан от потенциального введения в заблуждение", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Согласно документу, соответствующее аудиосообщение должно прозвучать в начале разговора - в течение первых пяти секунд после установления соединения, а также уведомление должно быть четким и разборчивым. По мнению авторов инициативы, в последние годы резко выросло количество автоматизированных телефонных обращений - от маркетинговых кампаний до информирования и опросов, и при этом отсутствие обязательного уведомления о роботизированном характере звонка снижает доверие граждан к телефонной связи и создаёт условия для введения абонентов в заблуждение. "Человек должен с первых секунд понимать, разговаривает он с живым оператором или с программой. Это вопрос честности, безопасности и осознанного выбора. Мы предлагаем простое правило: если звонит робот - об этом нужно прямо сказать", - сказал Гусев РИА Новости. По его словам, инициатива направлена на защиту граждан и повышение прозрачности телефонных коммуникаций.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , россия