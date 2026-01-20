Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-депутата Госдумы - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260120/gp--866714172.html
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-депутата Госдумы
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-депутата Госдумы - 20.01.2026, ПРАЙМ
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-депутата Госдумы
Генпрокуратура подала антикоррупционный иск об обращении в доход РФ активов экс-депутата Госдумы Вороновского, следует из судебных материалов в распоряжении РИА | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T17:17+0300
2026-01-20T17:17+0300
россия
финансы
рф
краснодарский край
сочи
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859679376_0:182:2990:1864_1920x0_80_0_0_61de296662fb40c5d9b4e4c51829f3a1.jpg
КРАСНОДАР, 20 янв – ПРАЙМ. Генпрокуратура подала антикоррупционный иск об обращении в доход РФ активов экс-депутата Госдумы Вороновского, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости. Согласно иску, Генпрокуратура РФ выявила нарушения антикоррупционного законодательства в действиях депутатов Госдумы Анатолия Вороновского, Андрея Дорошенко и депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Иск поступил в Центральный районный суд в Сочи.
https://1prime.ru/20251208/obvinenie--865324366.html
рф
краснодарский край
сочи
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859679376_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_3b0eaf7c8bcfbb8491058119236d3a3d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, краснодарский край, сочи, госдума
РОССИЯ, Финансы, РФ, Краснодарский край, СОЧИ, Госдума
17:17 20.01.2026
 
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-депутата Госдумы

ГП подала антикоррупционный иск об обращении в доход активов Вороновского

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КРАСНОДАР, 20 янв – ПРАЙМ. Генпрокуратура подала антикоррупционный иск об обращении в доход РФ активов экс-депутата Госдумы Вороновского, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.
Согласно иску, Генпрокуратура РФ выявила нарушения антикоррупционного законодательства в действиях депутатов Госдумы Анатолия Вороновского, Андрея Дорошенко и депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко.
Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Иск поступил в Центральный районный суд в Сочи.
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Генпрокуратура утвердила обвинение против Залужного, Умерова и Порошенко*
8 декабря 2025, 15:55
 
РОССИЯФинансыРФКраснодарский крайСОЧИГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала