https://1prime.ru/20260120/gp--866714172.html
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-депутата Госдумы
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-депутата Госдумы - 20.01.2026, ПРАЙМ
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-депутата Госдумы
Генпрокуратура подала антикоррупционный иск об обращении в доход РФ активов экс-депутата Госдумы Вороновского, следует из судебных материалов в распоряжении РИА | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T17:17+0300
2026-01-20T17:17+0300
2026-01-20T17:17+0300
россия
финансы
рф
краснодарский край
сочи
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859679376_0:182:2990:1864_1920x0_80_0_0_61de296662fb40c5d9b4e4c51829f3a1.jpg
КРАСНОДАР, 20 янв – ПРАЙМ. Генпрокуратура подала антикоррупционный иск об обращении в доход РФ активов экс-депутата Госдумы Вороновского, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости. Согласно иску, Генпрокуратура РФ выявила нарушения антикоррупционного законодательства в действиях депутатов Госдумы Анатолия Вороновского, Андрея Дорошенко и депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Иск поступил в Центральный районный суд в Сочи.
https://1prime.ru/20251208/obvinenie--865324366.html
рф
краснодарский край
сочи
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859679376_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_3b0eaf7c8bcfbb8491058119236d3a3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, краснодарский край, сочи, госдума
РОССИЯ, Финансы, РФ, Краснодарский край, СОЧИ, Госдума
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-депутата Госдумы
ГП подала антикоррупционный иск об обращении в доход активов Вороновского