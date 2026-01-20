https://1prime.ru/20260120/gp--866714172.html

Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-депутата Госдумы

2026-01-20T17:17+0300

россия

финансы

рф

краснодарский край

сочи

госдума

КРАСНОДАР, 20 янв – ПРАЙМ. Генпрокуратура подала антикоррупционный иск об обращении в доход РФ активов экс-депутата Госдумы Вороновского, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости. Согласно иску, Генпрокуратура РФ выявила нарушения антикоррупционного законодательства в действиях депутатов Госдумы Анатолия Вороновского, Андрея Дорошенко и депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Иск поступил в Центральный районный суд в Сочи.

