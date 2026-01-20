Мировое производство первичного алюминия выросло в 2025 году

https://1prime.ru/20260120/iai-866708995.html

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Мировое производство первичного алюминия по итогам прошлого года увеличилось на 1,06% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года и составило 73,78 миллиона тонн, следует из материалов международной организации International Aluminium Institute (IAI). В том числе страны Европы и Россия за отчетный период произвели 7,06 миллиона тонн первичного алюминия, что в 1,7 раза выше показателя годом ранее. Выплавка металла в Китае увеличилась на 1,9%, до 44,2 миллиона тонн, при этом в других государствах Азии показатель совокупно составил 4,86 миллиона тонн (рост примерно на 1%). Страны Океании (Австралия, Новая Зеландия) нарастили в 2025 году выпуск алюминия на 0,8%, до 1,88 миллиона тонн; Персидского залива - сократили на 2,9%, до 6,16 миллиона тонн. Государства Африки увеличили выплавку металла на 2,5%, до 1,62 миллиона тонн. Предприятия Северной Америки за отчетный период снизили выпуск алюминия на 1,1%, до 3,94 миллиона тонн, в то же время Южная Америка нарастила производство на 1,9% - до 1,5 миллиона тонн. Предполагаемый объем выпущенного алюминия вне учета организации оценивается на том же уровне, что и в 2024 году - 2,52 миллиона тонн. Организация International Aluminium Institute (IAI) была создана в 1972 году, в нее входят крупнейшие мировые компании, добывающие бокситы и глинозем и выплавляющие алюминий, например, Rio Tinto, "Русал", Alcoa, Mitsubishi Corporation, Nippon Light Metal Holding, Aluminum Corporation of China и другие предприятия.

