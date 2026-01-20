https://1prime.ru/20260120/ikra-866721237.html
Спрос россиян на красную икру опустошил оптовые запасы
2026-01-20T20:13+0300
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Высокий спрос россиян на красную икру в предновогодний период опустошил оптовые запасы, но цены все еще ощутимо ниже, чем год назад, следует из сообщения Рыбного союза. "После завершения "высокого сезона" предновогодних продаж лососевой икры у крупнейшего в России трейдера красной икры не осталось предложений весовой икры... Спрос на икру в предновогодний период был очень высокий и буквально "опустошил" оптовые запасы", - говорится в сообщении. Там отметили со ссылкой на данные производителей, что оптовые цены в регионе вылова к 19 января 2026 года на икру горбуши снизились на 18%, а икру кеты - на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В декабре прошлого года председатель Рыбного союза Александр Панин отмечал снижение цен на икру по сравнению с предыдущим годом. При этом он прогнозировал, что потребление будет меньше и россиянам хватит икры "на Масленицу точно и с избытком". Производство красной икры в России в 2025 году выросло более чем на треть по сравнению с 2024 годом, до 14-15 тысяч тонн, заявлял РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, лососевая путина-2025 прошла лучше, чем в 2024 году, в лидерах - Камчатский край.
