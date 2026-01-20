https://1prime.ru/20260120/import--866693031.html

Китай нарастил импорт мясных субпродуктов из России до максимума

2026-01-20T10:21+0300

экономика

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Импорт Китаем пищевых субпродуктов крупного рогатого скота и свиней из России по итогам прошлого года вырос более чем вдвое, до максимальных за пять лет значений, выяснило РИА Новости, проанализировав данные китайской таможни. Всего за год из России в Китай прибыло мясных субпродуктов на 98,4 миллиона долларов - в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Это стало максимумом с 2020 года, а до этого Китай не импортировал субпродукты из России. По поставкам субпродуктов в Китай Россия поднялась на восьмое с двенадцатого. А больше всего их приезжало из США (на 546,4 миллиона долларов), Испании (537,1 миллиона), Нидерландов (237,6 миллиона), Дании (220,9 миллиона) и Канады (на 195 миллионов долларов). Кроме того, вырос импорт из России в Китай замороженного мяса крупного рогатого скота - на 16%, до 100,2 миллиона долларов, а также мяса и субпродуктов домашней птицы - на 3,5%, до 445,4 миллиона. Оба этих показателя достигли максимумов с 2023 года. Сокращение коснулось лишь поставок свежего мяса крупного рогатого скота, которые прекратились в феврале. За прошлый год китайцы приобрели такого мяса в России на 5,6 миллиона долларов, а за один месяц 2025 года - на 394 тысячи.

