Китай нарастил импорт мясных субпродуктов из России до максимума
2026-01-20T10:21+0300
Китай нарастил импорт мясных субпродуктов из России до максимума
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Импорт Китаем пищевых субпродуктов крупного рогатого скота и свиней из России по итогам прошлого года вырос более чем вдвое, до максимальных за пять лет значений, выяснило РИА Новости, проанализировав данные китайской таможни.
Всего за год из России в Китай
прибыло мясных субпродуктов на 98,4 миллиона долларов - в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Это стало максимумом с 2020 года, а до этого Китай не импортировал субпродукты из России.
По поставкам субпродуктов в Китай Россия поднялась на восьмое с двенадцатого. А больше всего их приезжало из США
(на 546,4 миллиона долларов), Испании
(537,1 миллиона), Нидерландов
(237,6 миллиона), Дании
(220,9 миллиона) и Канады
(на 195 миллионов долларов).
Кроме того, вырос импорт из России в Китай замороженного мяса крупного рогатого скота - на 16%, до 100,2 миллиона долларов, а также мяса и субпродуктов домашней птицы - на 3,5%, до 445,4 миллиона. Оба этих показателя достигли максимумов с 2023 года.
Сокращение коснулось лишь поставок свежего мяса крупного рогатого скота, которые прекратились в феврале. За прошлый год китайцы приобрели такого мяса в России на 5,6 миллиона долларов, а за один месяц 2025 года - на 394 тысячи.
