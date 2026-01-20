Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-20T11:58+0300
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Поставки грузовиков из Китая в Россию по итогам прошлого года сократились в три раза, достигнув минимума с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Всего за год из Китая в Россию экспортировали транспортных средств для перевозки грузов на 896,7 миллиона долларов - это в три раза меньше, чем 2,7 миллиарда годом ранее. При этом за декабрь объем китайского экспорта в РФ вырос в 2,3 раза к ноябрю, до 190,4 миллиона долларов, а в годовом выражении произошло снижение на 8%. Общие объемы экспорта грузовиков из Китая в прошлом году достигли 16,96 миллиарда долларов. В пятерке лидеров по покупкам расположились Мексика (1,13 миллиарда долларов), Индонезия (1,042 миллиарда), Австралия (1,039 миллиарда), на четвёртом месте Россия и, наконец, Вьетнам (777,3 миллиона долларов).
11:58 20.01.2026
 
Россия втрое сократила импорт китайских грузовиков

Поставки грузовиков из Китая в Россию сократились в три раза

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Поставки грузовиков из Китая в Россию по итогам прошлого года сократились в три раза, достигнув минимума с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Всего за год из Китая в Россию экспортировали транспортных средств для перевозки грузов на 896,7 миллиона долларов - это в три раза меньше, чем 2,7 миллиарда годом ранее.
При этом за декабрь объем китайского экспорта в РФ вырос в 2,3 раза к ноябрю, до 190,4 миллиона долларов, а в годовом выражении произошло снижение на 8%.
Общие объемы экспорта грузовиков из Китая в прошлом году достигли 16,96 миллиарда долларов. В пятерке лидеров по покупкам расположились Мексика (1,13 миллиарда долларов), Индонезия (1,042 миллиарда), Австралия (1,039 миллиарда), на четвёртом месте Россия и, наконец, Вьетнам (777,3 миллиона долларов).
Китай увеличил импорт свинины из России
Китай увеличил импорт свинины из России
