Россия втрое сократила импорт китайских грузовиков
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Поставки грузовиков из Китая в Россию по итогам прошлого года сократились в три раза, достигнув минимума с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Всего за год из Китая в Россию экспортировали транспортных средств для перевозки грузов на 896,7 миллиона долларов - это в три раза меньше, чем 2,7 миллиарда годом ранее. При этом за декабрь объем китайского экспорта в РФ вырос в 2,3 раза к ноябрю, до 190,4 миллиона долларов, а в годовом выражении произошло снижение на 8%. Общие объемы экспорта грузовиков из Китая в прошлом году достигли 16,96 миллиарда долларов. В пятерке лидеров по покупкам расположились Мексика (1,13 миллиарда долларов), Индонезия (1,042 миллиарда), Австралия (1,039 миллиарда), на четвёртом месте Россия и, наконец, Вьетнам (777,3 миллиона долларов).
