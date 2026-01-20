https://1prime.ru/20260120/import--866696066.html

Россия втрое сократила импорт китайских грузовиков

Россия втрое сократила импорт китайских грузовиков - 20.01.2026, ПРАЙМ

Россия втрое сократила импорт китайских грузовиков

Поставки грузовиков из Китая в Россию по итогам прошлого года сократились в три раза, достигнув минимума с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T11:58+0300

2026-01-20T11:58+0300

2026-01-20T11:58+0300

экономика

бизнес

россия

китай

рф

мексика

https://cdnn.1prime.ru/img/76316/75/763167563_0:110:3167:1891_1920x0_80_0_0_799bc27b94a587fb2e5e3ccf1f467ef7.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Поставки грузовиков из Китая в Россию по итогам прошлого года сократились в три раза, достигнув минимума с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Всего за год из Китая в Россию экспортировали транспортных средств для перевозки грузов на 896,7 миллиона долларов - это в три раза меньше, чем 2,7 миллиарда годом ранее. При этом за декабрь объем китайского экспорта в РФ вырос в 2,3 раза к ноябрю, до 190,4 миллиона долларов, а в годовом выражении произошло снижение на 8%. Общие объемы экспорта грузовиков из Китая в прошлом году достигли 16,96 миллиарда долларов. В пятерке лидеров по покупкам расположились Мексика (1,13 миллиарда долларов), Индонезия (1,042 миллиарда), Австралия (1,039 миллиарда), на четвёртом месте Россия и, наконец, Вьетнам (777,3 миллиона долларов).

https://1prime.ru/20260120/kitay--866691645.html

китай

рф

мексика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, рф, мексика