Биржи США снижаются на геополитической неопределенности

Биржи США снижаются на геополитической неопределенности - 20.01.2026, ПРАЙМ

Биржи США снижаются на геополитической неопределенности

Основные фондовые индексы США во вторник падают более чем на 1% фоне геополитической неопределенности, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 20.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник падают более чем на 1% фоне геополитической неопределенности, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 19.08 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 1,11% - до 48 810,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,34%, до 23 199,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,16%, до 6 859,21 пункта. Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг Гренландии. Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% для Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. "Мы наблюдаем ослабление рынка, потому что заголовки новостей будут подпитывать тревогу и опасения по поводу того, что ждет нас в будущем", - прокомментировал агентству Рейтер главный рыночный стратег Little Harbor Advisors Дэвид Лундгрен (David Lundgren).

