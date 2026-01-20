https://1prime.ru/20260120/indeksy-866719627.html
Биржи США снижаются на геополитической неопределенности
2026-01-20T19:22+0300
2026-01-20T19:22+0300
2026-01-20T19:23+0300
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник падают более чем на 1% фоне геополитической неопределенности, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 19.08 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 1,11% - до 48 810,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,34%, до 23 199,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,16%, до 6 859,21 пункта. Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг Гренландии. Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% для Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. "Мы наблюдаем ослабление рынка, потому что заголовки новостей будут подпитывать тревогу и опасения по поводу того, что ждет нас в будущем", - прокомментировал агентству Рейтер главный рыночный стратег Little Harbor Advisors Дэвид Лундгрен (David Lundgren).
2026
