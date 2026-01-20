https://1prime.ru/20260120/indeksy-866722921.html

Фондовые индексы Европы снизились по итогам дня

2026-01-20T21:29+0300

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник снизились на фоне геополитических факторов и после выхода макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,67% относительно предыдущего закрытия, до 10 126,78 пункта, французский CAC 40 - на 0,61%, до 8 062,58 пункта, немецкий индекс DAX - на 1,03%, до 24 703,12 пункта. Аналитики обратили внимание на неопределенность геополитической ситуации. "Рынки отреагировали, но очевидно, что есть потенциал для более значительных колебаний, если риторика продолжит накаляться. (Президент США Дональд - ред.) Трамп, вероятно, продолжит проявлять активность и до этого, но помните, что завтра он выступает в Давосе, и это было бы идеальным местом для того, чтобы он смог в полной мере изложить свою точку зрения на мир", - приводит агентство Рейтер мнение группы аналитиков Deutsche Bank во главе с Джимом Рейдом (Jim Reid). Во французском CAC 40 среди лидеров снижения Kering, чьи акции подешевели на 2,6%, Louis Vuitton - на 2,2%, Hermes International - на 1,18%. Также акции Stellantis снизились в цене на 1,69%, Airbus - на 1,16%. В индексе DAX акции Siemens Energy AG упали в цене на 1,08%, Bayer - на 2,75%, Volkswagen - на 1,44%. В Лондоне акции AstraZeneca подешевели на 2,6%, British American Tobacco - на 2,65%, Anglo American - на 0,15%. На участников торгов также повлияло и решение Citigroup Inc. понизить рейтинг европейских акций впервые более чем за год - до "нейтрального" с "выше рынка", что произошло на фоне ухудшения отношений между Брюсселем и Вашингтоном, сообщает агентство Блумберг. Инвесторы оценили данные макростатистики. Так, цены производителей (PPI) Германии в декабре снизились на 2,5% в годовом выражении и на 0,2% к ноябрю. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в январе поднялся до 59,6 пункта с 45,8 пункта в декабре, сообщил Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung). Показатель января оказался самым высоким с июля 2021 года и лучше прогноза. Объем строительства в Евросоюзе в ноябре сократился на 1,1% в месячном выражении, что является сильнейшим сокращением с февраля прошлого года, свидетельствуют данные европейского статистического агентства Евростат. Безработица в Великобритании в сентябре-ноябре сохранилась на уровне августа-октября в 5,1%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.

