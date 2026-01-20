Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20.01.2026
Объем инвестиций в недвижимость России в 2025 году сократился почти на 30%
Объем инвестиций в недвижимость России в 2025 году сократился почти на 30% - 20.01.2026, ПРАЙМ
Объем инвестиций в недвижимость России в 2025 году сократился почти на 30%
Объем инвестиций в недвижимость России в 2025 году сократился по сравнению с предыдущим годом на 29% - до 935 миллиардов рублей, сообщила консалтинговая... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T09:55+0300
2026-01-20T09:55+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569823_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8ce360832614bd66bf40c3e3bfb9e959.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Объем инвестиций в недвижимость России в 2025 году сократился по сравнению с предыдущим годом на 29% - до 935 миллиардов рублей, сообщила консалтинговая компания IBC Real Estate. "Снижение показателя по объему вложений в сравнении с прошлым годом отражает процесс стабилизации после активного роста. При этом рынок остается существенно активнее докризисного периода: результат 2025 года более чем в три раза превышает среднегодовые значения 2016-2021 годов, что подтверждает сохранение устойчивого инвестиционного интереса к недвижимости даже в условиях сдержанной экономики", - говорится в сообщении. Как указывается в нем, тройка лидеров по доле вложений среди разных сегментов недвижимости относительно 2024 года осталась неизменной - первое место заняли офисы (33%), на второй позиции – склады (24%), далее - жилье (20%). По данным компании, во всех вышеназванных сегментах наблюдается снижение объема инвестиций на 17-55% год к году. Объем вложений в торговую и гостиничную недвижимость, напротив, вырос в полтора раза, а абсолютный показатель в гостиничном сегменте (60 миллиардов рублей) стал максимальным за всю историю наблюдений. В структуре распределения инвестиционных вложений в недвижимость по регионам в 2025 году, Москва традиционно лидировала с долей 74%. Доля инвестиций в объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области сократилась до 11%. Остальные 15% распределились по регионам России, отмечается в сообщении. "В наступившем году, ввиду общего курса на стабилизацию, инвестиционный рынок продолжит возвращение к сбалансированному состоянию. По нашим прогнозам, совокупный объем вложений в недвижимость Москвы по итогам 2026 года может составить 450-500 миллиардов рублей, а в целом по России – около 600-650 миллиардов рублей", - добавляется в нем.
09:55 20.01.2026
 
Объем инвестиций в недвижимость России в 2025 году сократился почти на 30%

IBC Real Estate: инвестиции в недвижимость России в 2025 году сократились на 29%

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Строительство жилья. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Объем инвестиций в недвижимость России в 2025 году сократился по сравнению с предыдущим годом на 29% - до 935 миллиардов рублей, сообщила консалтинговая компания IBC Real Estate.
"Снижение показателя по объему вложений в сравнении с прошлым годом отражает процесс стабилизации после активного роста. При этом рынок остается существенно активнее докризисного периода: результат 2025 года более чем в три раза превышает среднегодовые значения 2016-2021 годов, что подтверждает сохранение устойчивого инвестиционного интереса к недвижимости даже в условиях сдержанной экономики", - говорится в сообщении.
Как указывается в нем, тройка лидеров по доле вложений среди разных сегментов недвижимости относительно 2024 года осталась неизменной - первое место заняли офисы (33%), на второй позиции – склады (24%), далее - жилье (20%).
По данным компании, во всех вышеназванных сегментах наблюдается снижение объема инвестиций на 17-55% год к году. Объем вложений в торговую и гостиничную недвижимость, напротив, вырос в полтора раза, а абсолютный показатель в гостиничном сегменте (60 миллиардов рублей) стал максимальным за всю историю наблюдений.
В структуре распределения инвестиционных вложений в недвижимость по регионам в 2025 году, Москва традиционно лидировала с долей 74%. Доля инвестиций в объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области сократилась до 11%. Остальные 15% распределились по регионам России, отмечается в сообщении.
"В наступившем году, ввиду общего курса на стабилизацию, инвестиционный рынок продолжит возвращение к сбалансированному состоянию. По нашим прогнозам, совокупный объем вложений в недвижимость Москвы по итогам 2026 года может составить 450-500 миллиардов рублей, а в целом по России – около 600-650 миллиардов рублей", - добавляется в нем.
