"Дочка" Google подала в суд на владельца своего рекламного контрагента

2026-01-20T10:49+0300

2026-01-20T10:49+0300

2026-01-20T13:25+0300

МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ. Обанкротившееся ООО "Гугл", российское подразделение Google, направило в арбитражный суд Москвы иск о взыскании более 1,2 миллиарда рублей с кипрской Olbery ventures limited, владеющей рекламным агентством "Алгоритм трейдинг", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.Иск поступил в суд 19 января и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются.Как сообщил РИА Новости конкурсный управляющий "Гугла" Валерий Таляровский, иск вытекает из спора, который стороны вели в 2025 году. Тогда суды трех инстанций взыскали с ООО "Алгоритм трейдинг" в пользу "Гугла" около 876 миллионов рублей, в том числе около 656 миллионов рублей долга и около 220 миллионов рублей неустойки за период с октября 2022 по декабрь 2024 года.При этом суд решил продолжать начислять неустойку с декабря 2024 года по день фактической оплаты задолженности.Соответчиком кипрской компании в исковом заявлении указан Константин Черепанов, гендиректор ООО "Алгоритм трейдинг".В деле о банкротстве ООО "Гугл" компания "Алгоритм трейдинг" пыталась включиться в реестр кредиторов с требованиями на сумму более 207 миллионов рублей – такую премию, по мнению рекламного агентства, "дочка" Google недоплатила ему по договору в рамках программы "Фонд развития агентской сети" для стран Европы, Ближнего Востока и Африки.Суды трех инстанций признали этот долг недоказанным.Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.

