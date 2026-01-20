Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дочка" Google подала в суд на владельца своего рекламного контрагента - 20.01.2026, ПРАЙМ
"Дочка" Google подала в суд на владельца своего рекламного контрагента
"Дочка" Google подала в суд на владельца своего рекламного контрагента - 20.01.2026, ПРАЙМ
"Дочка" Google подала в суд на владельца своего рекламного контрагента
Обанкротившееся ООО "Гугл", российское подразделение Google, направило в арбитражный суд Москвы иск о взыскании более 1,2 миллиарда рублей с кипрской Olbery... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T10:49+0300
2026-01-20T13:25+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/66/829576632_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ca1d8df6a40e8a9b92c430894a8965e7.jpg
МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ. Обанкротившееся ООО "Гугл", российское подразделение Google, направило в арбитражный суд Москвы иск о взыскании более 1,2 миллиарда рублей с кипрской Olbery ventures limited, владеющей рекламным агентством "Алгоритм трейдинг", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.Иск поступил в суд 19 января и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются.Как сообщил РИА Новости конкурсный управляющий "Гугла" Валерий Таляровский, иск вытекает из спора, который стороны вели в 2025 году. Тогда суды трех инстанций взыскали с ООО "Алгоритм трейдинг" в пользу "Гугла" около 876 миллионов рублей, в том числе около 656 миллионов рублей долга и около 220 миллионов рублей неустойки за период с октября 2022 по декабрь 2024 года.При этом суд решил продолжать начислять неустойку с декабря 2024 года по день фактической оплаты задолженности.Соответчиком кипрской компании в исковом заявлении указан Константин Черепанов, гендиректор ООО "Алгоритм трейдинг".В деле о банкротстве ООО "Гугл" компания "Алгоритм трейдинг" пыталась включиться в реестр кредиторов с требованиями на сумму более 207 миллионов рублей – такую премию, по мнению рекламного агентства, "дочка" Google недоплатила ему по договору в рамках программы "Фонд развития агентской сети" для стран Европы, Ближнего Востока и Африки.Суды трех инстанций признали этот долг недоказанным.Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
10:49 20.01.2026 (обновлено: 13:25 20.01.2026)
 
"Дочка" Google подала в суд на владельца своего рекламного контрагента

"Дочка" Google подала в суд на кипрскую Olbery ventures limited

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкCуд
Cуд - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Cуд. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ. Обанкротившееся ООО "Гугл", российское подразделение Google, направило в арбитражный суд Москвы иск о взыскании более 1,2 миллиарда рублей с кипрской Olbery ventures limited, владеющей рекламным агентством "Алгоритм трейдинг", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 19 января и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются.
Как сообщил РИА Новости конкурсный управляющий "Гугла" Валерий Таляровский, иск вытекает из спора, который стороны вели в 2025 году. Тогда суды трех инстанций взыскали с ООО "Алгоритм трейдинг" в пользу "Гугла" около 876 миллионов рублей, в том числе около 656 миллионов рублей долга и около 220 миллионов рублей неустойки за период с октября 2022 по декабрь 2024 года.
При этом суд решил продолжать начислять неустойку с декабря 2024 года по день фактической оплаты задолженности.
Соответчиком кипрской компании в исковом заявлении указан Константин Черепанов, гендиректор ООО "Алгоритм трейдинг".
В деле о банкротстве ООО "Гугл" компания "Алгоритм трейдинг" пыталась включиться в реестр кредиторов с требованиями на сумму более 207 миллионов рублей – такую премию, по мнению рекламного агентства, "дочка" Google недоплатила ему по договору в рамках программы "Фонд развития агентской сети" для стран Европы, Ближнего Востока и Африки.
Суды трех инстанций признали этот долг недоказанным.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
Структуры Google направили в ВС жалобы на запрет судиться в США
15 января, 16:05
15 января, 16:05
 
