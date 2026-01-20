Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Файзуллин рассказал о мерах поддержки ИЖС - 20.01.2026
Файзуллин рассказал о мерах поддержки ИЖС
Правительство России согласовало меры поддержки для рынка индивидуального жилищного строительства, сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на заседании... | 20.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Правительство России согласовало меры поддержки для рынка индивидуального жилищного строительства, сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на заседании итоговой коллегии министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. "Вчера все согласительные мероприятия прошли в правительстве, и мы определили, что задача поддержки, она за счет федерального правительства с участием регионов будет по ряду направлений осуществляться", - отметил он. Речь идет о предоставлении подрядным организациям, использующим счета эскроу, кредитов с зонтичным поручительством корпорации МСП, введении для подрядчиков отдельных критериев при одобрении проектного финансирования в инструкции Банка России, обеспечении формирования отдельной программы по инфраструктурному обеспечению участков для развития ИЖС, перечислил Файзуллин. По его словам, благодаря принятым решениям по внедрению счетов эскроу, в регионах уже построено более 6,9 тысяч жилых домов, а около 13 тысяч находятся в стадии строительства. Вместе с тем, к 2030 году с использованием таких счетов будет возводиться 25% жилых домов, добавил глава Минстроя.
Файзуллин рассказал о мерах поддержки ИЖС

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Правительство России согласовало меры поддержки для рынка индивидуального жилищного строительства, сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на заседании итоговой коллегии министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.
"Вчера все согласительные мероприятия прошли в правительстве, и мы определили, что задача поддержки, она за счет федерального правительства с участием регионов будет по ряду направлений осуществляться", - отметил он.
Речь идет о предоставлении подрядным организациям, использующим счета эскроу, кредитов с зонтичным поручительством корпорации МСП, введении для подрядчиков отдельных критериев при одобрении проектного финансирования в инструкции Банка России, обеспечении формирования отдельной программы по инфраструктурному обеспечению участков для развития ИЖС, перечислил Файзуллин.
По его словам, благодаря принятым решениям по внедрению счетов эскроу, в регионах уже построено более 6,9 тысяч жилых домов, а около 13 тысяч находятся в стадии строительства. Вместе с тем, к 2030 году с использованием таких счетов будет возводиться 25% жилых домов, добавил глава Минстроя.
Заголовок открываемого материала