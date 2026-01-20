Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20.01.2026 Цены на какао-бобы в мире упали ниже отметки в $4 600 за тонну
Цены на какао-бобы в мире упали ниже отметки в $4 600 за тонну
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире ускорили темпы падения во вторник до 9,5%, впервые почти за два года опустившись ниже отметки в 4 600 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 20.06 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы падала на 9,48% относительно предыдущего закрытия - до 4 595 долларов за тонну. Ниже отметки в 4 600 долларов показатель находится впервые с 23 января 2024 года. Цены на бобы какао с начала года опустились уже на 24%, при этом в декабре показатель вырос на 10%. Стоимость какао в декабре 2024 года достигла исторического рекорда, впервые поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну.
20:19 20.01.2026
 
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире ускорили темпы падения во вторник до 9,5%, впервые почти за два года опустившись ниже отметки в 4 600 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 20.06 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы падала на 9,48% относительно предыдущего закрытия - до 4 595 долларов за тонну. Ниже отметки в 4 600 долларов показатель находится впервые с 23 января 2024 года.
Цены на бобы какао с начала года опустились уже на 24%, при этом в декабре показатель вырос на 10%.
Стоимость какао в декабре 2024 года достигла исторического рекорда, впервые поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну.
