Цены на какао-бобы в мире упали ниже отметки в $4 600 за тонну

2026-01-20T20:19+0300

экономика

мировая экономика

рынок

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире ускорили темпы падения во вторник до 9,5%, впервые почти за два года опустившись ниже отметки в 4 600 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 20.06 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы падала на 9,48% относительно предыдущего закрытия - до 4 595 долларов за тонну. Ниже отметки в 4 600 долларов показатель находится впервые с 23 января 2024 года. Цены на бобы какао с начала года опустились уже на 24%, при этом в декабре показатель вырос на 10%. Стоимость какао в декабре 2024 года достигла исторического рекорда, впервые поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну.

