Политика
2026-01-20T19:01+0300
2026-01-20T19:01+0300
политика
мировая экономика
россия
канада
марк карни
ВАШИНГТОН, 20 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил во вторник, что мир переживает эпоху соперничества великих держав и увядания мирового правопорядка. "Каждый день нам напоминают, что мы живем в эпоху соперничества великих держав, что порядок, основанный на правилах, угасает, что сильные могут делать всё, что могут, а слабые должны страдать от того, с чем не могут бороться", - заявил Карни на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе.
канада
мировая экономика, россия, канада, марк карни
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, КАНАДА, Марк Карни
19:01 20.01.2026
 
Мир переживает эпоху соперничества великих держав, заявил премьер Канады

Карни: мир переживает эпоху соперничества великих держав и увядания мирового правопорядка

 Логотип ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе
Логотип ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе
Логотип ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил во вторник, что мир переживает эпоху соперничества великих держав и увядания мирового правопорядка.
"Каждый день нам напоминают, что мы живем в эпоху соперничества великих держав, что порядок, основанный на правилах, угасает, что сильные могут делать всё, что могут, а слабые должны страдать от того, с чем не могут бороться", - заявил Карни на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе.
17 января, 18:58
 
Политика Мировая экономика РОССИЯ КАНАДА Марк Карни
 
 
Заголовок открываемого материала