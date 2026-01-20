https://1prime.ru/20260120/karni-866718766.html
Мир переживает эпоху соперничества великих держав, заявил премьер Канады
2026-01-20T19:01+0300
ВАШИНГТОН, 20 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил во вторник, что мир переживает эпоху соперничества великих держав и увядания мирового правопорядка. "Каждый день нам напоминают, что мы живем в эпоху соперничества великих держав, что порядок, основанный на правилах, угасает, что сильные могут делать всё, что могут, а слабые должны страдать от того, с чем не могут бороться", - заявил Карни на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе.
мировая экономика, россия, канада, марк карни
