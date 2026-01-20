Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Катар достиг экономического роста в 2,9% и ожидает, что в 2026 году этот показатель будет выше за счет расширения производства сжиженного природного газа (СПГ)
Экономика, Газ, КАТАР, МИД
20:00 20.01.2026
 
Катар ожидает экономический рост более 2,9% за счет СПГ в 2026 году

Премьер Катара Аль Тани: экономика страны достигла экономического роста в 2,9 процента

© Фото : Unsplash/Lucca BelliboniВид на Доху, Катар
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Вид на Доху, Катар. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Lucca Belliboni
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДОХА, 20 янв - ПРАЙМ. Катар достиг экономического роста в 2,9% и ожидает, что в 2026 году этот показатель будет выше за счет расширения производства сжиженного природного газа (СПГ), сообщил во вторник премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани во время интервью в рамках Давосского форума.
"В прошлом году экономика Катара показала рост в 2,9%, ожидается, что в этом году данный показатель увеличится за счет запланированного роста производства СПГ в результате введения в строй новых мощностей", - отметил он.
По словам премьера, более 60% ВВП Катара теперь составляют ненефтегазовые доходы.
"Мы убеждены, что энергия - наша сила, диверсификация - это устойчивость, а технологии - это наше будущее, совокупность всего этого позволяет думать, что у Катара есть прекрасные перспективы", - добавил Аль Тани.
Ранее министерство энергетики Катара сообщило, что в 2026 году будут введены в строй мощности, которые позволят увеличить годовой объем производства СПГ в стране до 110 миллионов тонн с текущих 77 миллионов.
ЭкономикаГазКАТАРМИД
 
 
