Катар ожидает экономический рост более 2,9% за счет СПГ в 2026 году

2026-01-20T20:00+0300

ДОХА, 20 янв - ПРАЙМ. Катар достиг экономического роста в 2,9% и ожидает, что в 2026 году этот показатель будет выше за счет расширения производства сжиженного природного газа (СПГ), сообщил во вторник премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани во время интервью в рамках Давосского форума. "В прошлом году экономика Катара показала рост в 2,9%, ожидается, что в этом году данный показатель увеличится за счет запланированного роста производства СПГ в результате введения в строй новых мощностей", - отметил он. По словам премьера, более 60% ВВП Катара теперь составляют ненефтегазовые доходы. "Мы убеждены, что энергия - наша сила, диверсификация - это устойчивость, а технологии - это наше будущее, совокупность всего этого позволяет думать, что у Катара есть прекрасные перспективы", - добавил Аль Тани. Ранее министерство энергетики Катара сообщило, что в 2026 году будут введены в строй мощности, которые позволят увеличить годовой объем производства СПГ в стране до 110 миллионов тонн с текущих 77 миллионов.

газ, катар, мид