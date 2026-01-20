Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Катар планирует создать больше глобальных брендов - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260120/katar-866725855.html
Катар планирует создать больше глобальных брендов
Катар планирует создать больше глобальных брендов - 20.01.2026, ПРАЙМ
Катар планирует создать больше глобальных брендов
Катар планирует вдвое увеличить число созданных им международных брендов, подобных авиакомпании Qatar Airways, сообщил во вторник на форуме в Давосе... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T22:11+0300
2026-01-20T22:11+0300
бизнес
россия
катар
qatar airways
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866725582_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_10a562da23499c7df733ed16551f5bca.jpg
ДОХА, 20 янв - ПРАЙМ. Катар планирует вдвое увеличить число созданных им международных брендов, подобных авиакомпании Qatar Airways, сообщил во вторник на форуме в Давосе премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. "Катар уже хорошо известен в создании мультинациональных компаний и глобальных брендов, подобных Qatar Airways или Катарскому национальному банку QNB, в течение нескольких лет мы собираемся удвоить число наших национальных чемпионов", - пояснил он. По словам Аль Тани, Катар уже инвестировал в создание нескольких десятков брендов, ставших международными, и в этом году планирует представить новые платформы, чтобы побудить местные компании стать глобальными игроками.
https://1prime.ru/20260120/katar-866720644.html
катар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866725582_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_de465911827e7eb5b44c8af5cff87e45.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, катар, qatar airways, мид
Бизнес, РОССИЯ, КАТАР, Qatar Airways, МИД
22:11 20.01.2026
 
Катар планирует создать больше глобальных брендов

Премьер Аль Тани: Катар планирует вдвое увеличить число международных брендов

© РИА Новости . Абдулкадер Хадж | Перейти в медиабанкРайон Вест-Бэй города Доха, Катар
Район Вест-Бэй города Доха, Катар - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости . Абдулкадер Хадж
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДОХА, 20 янв - ПРАЙМ. Катар планирует вдвое увеличить число созданных им международных брендов, подобных авиакомпании Qatar Airways, сообщил во вторник на форуме в Давосе премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
"Катар уже хорошо известен в создании мультинациональных компаний и глобальных брендов, подобных Qatar Airways или Катарскому национальному банку QNB, в течение нескольких лет мы собираемся удвоить число наших национальных чемпионов", - пояснил он.
По словам Аль Тани, Катар уже инвестировал в создание нескольких десятков брендов, ставших международными, и в этом году планирует представить новые платформы, чтобы побудить местные компании стать глобальными игроками.
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Катар ожидает экономический рост более 2,9% за счет СПГ в 2026 году
Вчера, 20:00
 
БизнесРОССИЯКАТАРQatar AirwaysМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала