Катар планирует создать больше глобальных брендов

Катар планирует создать больше глобальных брендов - 20.01.2026

Катар планирует создать больше глобальных брендов

Катар планирует вдвое увеличить число созданных им международных брендов, подобных авиакомпании Qatar Airways, сообщил во вторник на форуме в Давосе... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T22:11+0300

2026-01-20T22:11+0300

2026-01-20T22:11+0300

бизнес

россия

катар

qatar airways

мид

ДОХА, 20 янв - ПРАЙМ. Катар планирует вдвое увеличить число созданных им международных брендов, подобных авиакомпании Qatar Airways, сообщил во вторник на форуме в Давосе премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. "Катар уже хорошо известен в создании мультинациональных компаний и глобальных брендов, подобных Qatar Airways или Катарскому национальному банку QNB, в течение нескольких лет мы собираемся удвоить число наших национальных чемпионов", - пояснил он. По словам Аль Тани, Катар уже инвестировал в создание нескольких десятков брендов, ставших международными, и в этом году планирует представить новые платформы, чтобы побудить местные компании стать глобальными игроками.

катар

