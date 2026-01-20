Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму построят новый спальный корпус санатория "Южный" - 20.01.2026
В Крыму построят новый спальный корпус санатория "Южный"
2026-01-20T18:43+0300
2026-01-20T18:43+0300
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Получено разрешение на строительство нового спального корпуса санатория "Южный" в Крыму, начались подготовительные работы, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Так, получено разрешение на строительство спального корпуса санатория "Южный" на мысе Ай-Юри в Форосе. На сегодня начались подготовительные работы, включая устройство буронабивных свай. Новый корпус площадью более 8,5 тысячи квадратных метров вместит 131 комфортабельный номер для приема свыше 250 гостей", - привели в пример слова Хуснуллина на сайте правительства РФ. По информации на сайте правительства, санаторий "Южный" является филиалом государственного бюджетного учреждения "Многофункциональный комплекс министерства финансов Российской Федерации", на территории курорта расположены лечебная база, спортивные площадки и другие объекты инфраструктуры. Закончить строительство нового корпуса планируется в 2028 году, отмечается в сообщении.
18:43 20.01.2026
 
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Получено разрешение на строительство нового спального корпуса санатория "Южный" в Крыму, начались подготовительные работы, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Так, получено разрешение на строительство спального корпуса санатория "Южный" на мысе Ай-Юри в Форосе. На сегодня начались подготовительные работы, включая устройство буронабивных свай. Новый корпус площадью более 8,5 тысячи квадратных метров вместит 131 комфортабельный номер для приема свыше 250 гостей", - привели в пример слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.
По информации на сайте правительства, санаторий "Южный" является филиалом государственного бюджетного учреждения "Многофункциональный комплекс министерства финансов Российской Федерации", на территории курорта расположены лечебная база, спортивные площадки и другие объекты инфраструктуры. Закончить строительство нового корпуса планируется в 2028 году, отмечается в сообщении.
