Китай нарастил импорт российской кукурузы до максимума

Китай нарастил импорт российской кукурузы до максимума

2026-01-20T08:24+0300

экономика

бизнес

россия

рф

китай

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Поднебесная по итогам прошлого года почти втрое в натуральном выражении нарастила импорт кукурузы из России, до рекордных объемов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Суммарный объем поставок кукурузы из РФ в КНР за 2025 год достиг рекордных 444 тысяч тонн (стоимостью 107,6 миллиона долларов), что в 2,9 раза больше по весу, чем в предшествовавшем году. Также до исторического максимума Поднебесная нарастила импорт из РФ гречихи - на 11,5%, до 255,1 тысячи тонн (на 68,2 миллиона долларов), и овса - на 5%, до 238,9 тысячи тонн (на 54,5 миллиона долларов). Импорт остальных зерновых культур из России сократился. Сильнее всего пшеницы - в 5,7 раза в натуральном выражении, до минимальных с 2022 года 60,6 тысячи тонн (на 13,8 миллиона долларов) с 345,8 тысячи тонн (на 87,3 миллиона долларов) годом ранее. Поставки ячменя за год просели на треть - до 518,9 тысячи тонн (на 111,2 миллиона долларов).

