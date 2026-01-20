Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай увеличил импорт свинины из России - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260120/kitay--866691645.html
Китай увеличил импорт свинины из России
Китай увеличил импорт свинины из России - 20.01.2026, ПРАЙМ
Китай увеличил импорт свинины из России
Импорт Китаем свинины из РФ по итогам минувшего года вырос на две трети несмотря на то, что в месячном выражении поставки сокращались с августа, выяснило РИА... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T09:26+0300
2026-01-20T09:26+0300
экономика
бизнес
россия
китай
рф
испания
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/12/866636504_0:405:2921:2048_1920x0_80_0_0_26208e7433aed7042be6a11bc249c54b.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Импорт Китаем свинины из РФ по итогам минувшего года вырос на две трети несмотря на то, что в месячном выражении поставки сокращались с августа, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни. Китайская сторона в сентябре 2023 года отменила ограничения, связанные с африканской чумой свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. Первая партия российской свинины прибыла в Китай в апреле 2024 года. Суммарный импорт российской свинины Поднебесной за 2025 год достиг 86,5 миллиона долларов, что на 62% больше показателя предшествовавшего года. Таким образом, Россия по итогам 2025 года стала десятой по поставкам свинины в Китай, годом ранее она была на 11-м месте. В пятерке крупнейших экспортеров расположились Испания с отгрузками на 596,5 миллиона долларов, Бразилия (на 369,7 миллиона), Нидерланды (на 138,7 миллиона), Дания (на 135,7 миллиона) и Великобритания (на 113,5 миллиона долларов). Тем не менее в месячном выражении КНР с августа сокращает закупки российской свинины. В итоге декабрьский импорт составил 4,8 миллиона долларов - минимум с апреля. В месячном выражении поставки в последний месяц года снизились на 4%, а в годовом - на 6%.
https://1prime.ru/20260120/kitay--866690150.html
китай
рф
испания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/12/866636504_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_a2b32862c983938c5f90c55b48185e31.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, рф, испания
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, ИСПАНИЯ
09:26 20.01.2026
 
Китай увеличил импорт свинины из России

Импорт свинины из России в Китай по итогам 2025 года вырос на две трети

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСвиньи в помещении для скота на ферме
Свиньи в помещении для скота на ферме - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Свиньи в помещении для скота на ферме. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Импорт Китаем свинины из РФ по итогам минувшего года вырос на две трети несмотря на то, что в месячном выражении поставки сокращались с августа, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.
Китайская сторона в сентябре 2023 года отменила ограничения, связанные с африканской чумой свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. Первая партия российской свинины прибыла в Китай в апреле 2024 года.
Суммарный импорт российской свинины Поднебесной за 2025 год достиг 86,5 миллиона долларов, что на 62% больше показателя предшествовавшего года.
Таким образом, Россия по итогам 2025 года стала десятой по поставкам свинины в Китай, годом ранее она была на 11-м месте. В пятерке крупнейших экспортеров расположились Испания с отгрузками на 596,5 миллиона долларов, Бразилия (на 369,7 миллиона), Нидерланды (на 138,7 миллиона), Дания (на 135,7 миллиона) и Великобритания (на 113,5 миллиона долларов).
Тем не менее в месячном выражении КНР с августа сокращает закупки российской свинины. В итоге декабрьский импорт составил 4,8 миллиона долларов - минимум с апреля. В месячном выражении поставки в последний месяц года снизились на 4%, а в годовом - на 6%.
Уборка кукурузы - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Китай нарастил импорт российской кукурузы до максимума
08:24
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙРФИСПАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала