Китай увеличил импорт свинины из России

2026-01-20T09:26+0300

экономика

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Импорт Китаем свинины из РФ по итогам минувшего года вырос на две трети несмотря на то, что в месячном выражении поставки сокращались с августа, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни. Китайская сторона в сентябре 2023 года отменила ограничения, связанные с африканской чумой свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. Первая партия российской свинины прибыла в Китай в апреле 2024 года. Суммарный импорт российской свинины Поднебесной за 2025 год достиг 86,5 миллиона долларов, что на 62% больше показателя предшествовавшего года. Таким образом, Россия по итогам 2025 года стала десятой по поставкам свинины в Китай, годом ранее она была на 11-м месте. В пятерке крупнейших экспортеров расположились Испания с отгрузками на 596,5 миллиона долларов, Бразилия (на 369,7 миллиона), Нидерланды (на 138,7 миллиона), Дания (на 135,7 миллиона) и Великобритания (на 113,5 миллиона долларов). Тем не менее в месячном выражении КНР с августа сокращает закупки российской свинины. В итоге декабрьский импорт составил 4,8 миллиона долларов - минимум с апреля. В месячном выражении поставки в последний месяц года снизились на 4%, а в годовом - на 6%.

https://1prime.ru/20260120/kitay--866690150.html

