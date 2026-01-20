https://1prime.ru/20260120/kndr-866687821.html
Ким Чен Ын публично отправил в отставку вице-премьера
2026-01-20T06:05+0300
общество
мировая экономика
кндр
ким чен ын
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849314273_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_9b45bab725bb35dbc558f93ec46f1da9.jpg
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын публично отстранил от должности вице-премьера Ян Сын Хо. Это решение было принято во время визита Ким Чен Ына на машиностроительный завод в Рёнсоне, где он выразил недовольство недостаточными темпами модернизации предприятия. "Товарищ Ким Чен Ын на месте освободил от должности заместителя премьер-министра Ян Сын Хо", — говорится в материале.Лидер подчеркнул, что задержка в реализации первой фазы обновления завода вызвана действиями "безответственных и некомпетентных руководителей, что привело к экономическим потерям". Он выразил разочарование в связи с тем, что управление не готово ответственно подойти к модернизации промышленности в стране. Ким Чен Ын также использовал метафору, сравнив работу вице-премьера с "запряжением козла в повозку", что указывает на недостаточную компетентность назначенного лица для выполнения своих обязанностей. "Одним словом можно сравнить его с "козлом, запряженным в телегу". Это можно считать случайной ошибкой в нашей практике выдвижения кадров. Спрашивается, не бык, а козел может тянуть телегу?" — заявил Ким Чен Ын.
кндр
