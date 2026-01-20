Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны G7 выделили Украине свою часть кредита, заявили в ЕК - 20.01.2026
Страны G7 выделили Украине свою часть кредита, заявили в ЕК
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - ПРАЙМ. Страны G7 выделили Киеву 35 млрд евро из 45 млрд кредита под доходы от замороженных российских активов, ЕС свою часть выплатил полностью, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. "В рамках кредита G7 Украине уже было выделено 35 миллиардов евро (из утвержденных кредитов общей суммой 45 миллиардов), ЕС настаивает, чтобы партнеры также выполнили свои обязательства уже в первом квартале, чтобы на Украине не возникло дефицита в ожидании нашего нового кредита, который станет доступен в апреле", - пояснил он.
финансы, мировая экономика, украина, киев, брюссель, ес
Политика, Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Брюссель, ЕС
15:35 20.01.2026
 
Страны G7 выделили Украине свою часть кредита, заявили в ЕК

Домбровскис: страны G7 выделили Киеву 35 млрд евро из 45 млрд кредита

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - ПРАЙМ. Страны G7 выделили Киеву 35 млрд евро из 45 млрд кредита под доходы от замороженных российских активов, ЕС свою часть выплатил полностью, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"В рамках кредита G7 Украине уже было выделено 35 миллиардов евро (из утвержденных кредитов общей суммой 45 миллиардов), ЕС настаивает, чтобы партнеры также выполнили свои обязательства уже в первом квартале, чтобы на Украине не возникло дефицита в ожидании нашего нового кредита, который станет доступен в апреле", - пояснил он.
