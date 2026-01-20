https://1prime.ru/20260120/kredit-866709196.html

Страны G7 выделили Украине свою часть кредита, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 20 янв - ПРАЙМ. Страны G7 выделили Киеву 35 млрд евро из 45 млрд кредита под доходы от замороженных российских активов, ЕС свою часть выплатил полностью, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. "В рамках кредита G7 Украине уже было выделено 35 миллиардов евро (из утвержденных кредитов общей суммой 45 миллиардов), ЕС настаивает, чтобы партнеры также выполнили свои обязательства уже в первом квартале, чтобы на Украине не возникло дефицита в ожидании нашего нового кредита, который станет доступен в апреле", - пояснил он.

