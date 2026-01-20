https://1prime.ru/20260120/kreditovanie-866718903.html

ЦБ оценил темпы прироста корпоративного кредитования в декабре

ЦБ оценил темпы прироста корпоративного кредитования в декабре - 20.01.2026, ПРАЙМ

ЦБ оценил темпы прироста корпоративного кредитования в декабре

По оперативным данным, темпы прироста корпоративного кредитования в декабре были более сдержанными по сравнению с октябрем-ноябрем, а розничного - выше, чем в... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T19:05+0300

2026-01-20T19:05+0300

2026-01-20T19:05+0300

банк россии

банки

финансы

россия

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865839672_0:173:3029:1876_1920x0_80_0_0_1ce70777c883502bd19f8b5b05eadd1a.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. По оперативным данным, темпы прироста корпоративного кредитования в декабре были более сдержанными по сравнению с октябрем-ноябрем, а розничного - выше, чем в ноябре, сообщает Банк России. "По предварительным данным, в декабре прирост требований к организациям был более сдержанным, чем в октябре-ноябре, что в том числе объясняется сезонностью, связанной с оплатой госзаказа", - говорится в информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП". В ноябре темпы прироста корпоративного кредитования составили 1,8% в месячном выражении, а в октябре - 2,2%, напоминает ЦБ. Основной вклад в наращивание требований к организациям обеспечивало рублевое кредитование компаний, в большей степени долгосрочное, отмечает регулятор. Спрос на кредиты предъявляли заемщики широкого круга отраслей, чему способствовало смягчение денежно-кредитной политики. "По предварительным данным, в декабре активность розничных заемщиков возросла, особенно в ипотечном сегменте, а с учетом сделок по секьюритизации ипотеки прирост требований к населению был несколько выше, чем в ноябре", - также отмечается там. Годовой рост требований к населению впервые с июня 2025 года вернулся в область положительных значений, составив 1,3%. Требования к населению по прежнему росли, в основном за счет ипотечного кредитования. Отмечается, что в ноябре объем предоставленных ипотечных кредитов составил порядка 500 миллиардов рублей (выше среднего за первое полугодие 2024 года, когда еще действовала безадресная программа "Льготная ипотека", и максимальное значение в 2025 году), почти на 80% за счет кредитов на льготных условиях. Доля льготных кредитов в оборотах рынка вновь возросла из‑за повышения спроса на семейную ипотеку на ожиданиях изменения с февраля 2026 года условий ее предоставления. "По итогам ноября годовой рост задолженности населения по ипотечным жилищным кредитам ускорился до 6,7% после 5,5% в октябре. Активность в сегменте неипотеки оставалась слабой, и портфель в ноябре продолжил сокращаться за счет необеспеченных потребительских кредитов", - отмечает регулятор.

https://1prime.ru/20251228/kredit-865946166.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, банк россия