Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ оценил темпы прироста корпоративного кредитования в декабре - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20260120/kreditovanie-866718903.html
ЦБ оценил темпы прироста корпоративного кредитования в декабре
ЦБ оценил темпы прироста корпоративного кредитования в декабре - 20.01.2026, ПРАЙМ
ЦБ оценил темпы прироста корпоративного кредитования в декабре
По оперативным данным, темпы прироста корпоративного кредитования в декабре были более сдержанными по сравнению с октябрем-ноябрем, а розничного - выше, чем в... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T19:05+0300
2026-01-20T19:05+0300
банк россии
банки
финансы
россия
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865839672_0:173:3029:1876_1920x0_80_0_0_1ce70777c883502bd19f8b5b05eadd1a.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. По оперативным данным, темпы прироста корпоративного кредитования в декабре были более сдержанными по сравнению с октябрем-ноябрем, а розничного - выше, чем в ноябре, сообщает Банк России. "По предварительным данным, в декабре прирост требований к организациям был более сдержанным, чем в октябре-ноябре, что в том числе объясняется сезонностью, связанной с оплатой госзаказа", - говорится в информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП". В ноябре темпы прироста корпоративного кредитования составили 1,8% в месячном выражении, а в октябре - 2,2%, напоминает ЦБ. Основной вклад в наращивание требований к организациям обеспечивало рублевое кредитование компаний, в большей степени долгосрочное, отмечает регулятор. Спрос на кредиты предъявляли заемщики широкого круга отраслей, чему способствовало смягчение денежно-кредитной политики. "По предварительным данным, в декабре активность розничных заемщиков возросла, особенно в ипотечном сегменте, а с учетом сделок по секьюритизации ипотеки прирост требований к населению был несколько выше, чем в ноябре", - также отмечается там. Годовой рост требований к населению впервые с июня 2025 года вернулся в область положительных значений, составив 1,3%. Требования к населению по прежнему росли, в основном за счет ипотечного кредитования. Отмечается, что в ноябре объем предоставленных ипотечных кредитов составил порядка 500 миллиардов рублей (выше среднего за первое полугодие 2024 года, когда еще действовала безадресная программа "Льготная ипотека", и максимальное значение в 2025 году), почти на 80% за счет кредитов на льготных условиях. Доля льготных кредитов в оборотах рынка вновь возросла из‑за повышения спроса на семейную ипотеку на ожиданиях изменения с февраля 2026 года условий ее предоставления. "По итогам ноября годовой рост задолженности населения по ипотечным жилищным кредитам ускорился до 6,7% после 5,5% в октябре. Активность в сегменте неипотеки оставалась слабой, и портфель в ноябре продолжил сокращаться за счет необеспеченных потребительских кредитов", - отмечает регулятор.
https://1prime.ru/20251228/kredit-865946166.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865839672_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_bb01070c6754010c2fd4e618b5a20950.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, банк россия
Банк России, Банки, Финансы, РОССИЯ, банк Россия
19:05 20.01.2026
 
ЦБ оценил темпы прироста корпоративного кредитования в декабре

ЦБ: прирост корпоративного кредитования в декабре был более сдержанным, чем в октябре

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального Банка РФ
Здание Центрального Банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Здание Центрального Банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. По оперативным данным, темпы прироста корпоративного кредитования в декабре были более сдержанными по сравнению с октябрем-ноябрем, а розничного - выше, чем в ноябре, сообщает Банк России.
"По предварительным данным, в декабре прирост требований к организациям был более сдержанным, чем в октябре-ноябре, что в том числе объясняется сезонностью, связанной с оплатой госзаказа", - говорится в информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП".
В ноябре темпы прироста корпоративного кредитования составили 1,8% в месячном выражении, а в октябре - 2,2%, напоминает ЦБ.
Основной вклад в наращивание требований к организациям обеспечивало рублевое кредитование компаний, в большей степени долгосрочное, отмечает регулятор. Спрос на кредиты предъявляли заемщики широкого круга отраслей, чему способствовало смягчение денежно-кредитной политики.
"По предварительным данным, в декабре активность розничных заемщиков возросла, особенно в ипотечном сегменте, а с учетом сделок по секьюритизации ипотеки прирост требований к населению был несколько выше, чем в ноябре", - также отмечается там.
Годовой рост требований к населению впервые с июня 2025 года вернулся в область положительных значений, составив 1,3%. Требования к населению по прежнему росли, в основном за счет ипотечного кредитования.
Отмечается, что в ноябре объем предоставленных ипотечных кредитов составил порядка 500 миллиардов рублей (выше среднего за первое полугодие 2024 года, когда еще действовала безадресная программа "Льготная ипотека", и максимальное значение в 2025 году), почти на 80% за счет кредитов на льготных условиях. Доля льготных кредитов в оборотах рынка вновь возросла из‑за повышения спроса на семейную ипотеку на ожиданиях изменения с февраля 2026 года условий ее предоставления.
"По итогам ноября годовой рост задолженности населения по ипотечным жилищным кредитам ускорился до 6,7% после 5,5% в октябре. Активность в сегменте неипотеки оставалась слабой, и портфель в ноябре продолжил сокращаться за счет необеспеченных потребительских кредитов", - отмечает регулятор.
Кредит, договор
Эксперт объяснил, почему банки не хотят давать людям кредиты
28 декабря 2025, 02:02
 
Банк РоссииБанкиФинансыРОССИЯбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала