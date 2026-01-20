https://1prime.ru/20260120/lavrov--866696319.html

Лавров заявил о необходимости диалога по многополярному миру

политика

россия

сергей лавров

мид рф

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Необходимо выстраивать диалог о том, как упорядочить многополярность, когда-то крупным национальным и региональным игрокам придется договариваться о взаимодействии между собой, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Когда-то все равно придется договариваться о том, как вот этим новым, крупным, либо национальным, либо региональным игрокам в составе интеграционных структур, как им взаимодействовать между собой. И на повестке дня сейчас, когда мы наблюдаем такие турбулентные явления в контексте укрепляющейся многополярности, на повестке дня диалог о том, как эту многополярность упорядочить", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

