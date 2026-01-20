Лавров оценил договоренность о продаже сербской NIS

https://1prime.ru/20260120/lavrov--866696570.html

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал взаимовыгодной предварительную договоренность о продаже венгерской нефтегазовой компании MOL принадлежащего "Газпром нефти" пакета акций сербской NIS. "Если бы эта договоренность, о которой было объявлено вчера, была невыгодна российской стороне, включая "Газпром", она не была бы достигнута. Это совершенно очевидно для всех. Договоренность, в ситуации, которая сейчас в Сербии сложилась, она взаимовыгодная. Об этом, кстати, сказал и президент (Сербии Александр) Вучич, когда он приехал в Давос и его об этом спросили" , - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. Венгерская нефтегазовая компания MOL в понедельник сообщила, что подписала с "Газпром нефтью" предварительное соглашение о приобретении ее доли в 56,15% акций NIS. Для завершения сделки требуется, среди прочего, одобрение OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США) и государственных одобрений в Сербии. Компании намерены подписать договор купли-продажи до 31 марта 2026 года.

