Изоляция России не состоялась, заявил Лавров

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. "Изоляция" России, которой добивался Запад, не состоялась, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров "Ни для кого уже секретом не является: пресловутая изоляция России не состоялась, как бы о ней не говорили наши недоброжелатели. Крупнейшим событием стали мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, парад на Красной площади, большое количество зарубежных гостей. Мы очень ценим всех тех, кто лично принял участие в этих торжествах, либо направил специальную делегацию", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

