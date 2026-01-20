Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров рассказал о подготовке третьей встречи Россия — Африка - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260120/lavrov-866694804.html
Лавров рассказал о подготовке третьей встречи Россия — Африка
Лавров рассказал о подготовке третьей встречи Россия — Африка - 20.01.2026, ПРАЙМ
Лавров рассказал о подготовке третьей встречи Россия — Африка
Москва готовит проведение третьей встречи Россия-Африка на высшем уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T11:42+0300
2026-01-20T11:42+0300
политика
россия
москва
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Москва готовит проведение третьей встречи Россия-Африка на высшем уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Готовим сейчас третью встречу на высшем уровне "Россия-Африка", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
https://1prime.ru/20251220/afrika-865755210.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8176079771d83f61bbb750c04fb8ce30.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, сергей лавров, мид рф
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Лавров, МИД РФ
11:42 20.01.2026
 
Лавров рассказал о подготовке третьей встречи Россия — Африка

Лавров: Россия готовит проведение третьей встречи с Африкой на высшем уровне

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Москва готовит проведение третьей встречи Россия-Африка на высшем уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Готовим сейчас третью встречу на высшем уровне "Россия-Африка", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Каире - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Россия обсудила с Африкой вопросы финансовых и логистических структур
20 декабря 2025, 20:30
 
ПолитикаРОССИЯМОСКВАСергей ЛавровМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала