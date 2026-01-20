Лавров рассказал о подготовке третьей встречи Россия — Африка

https://1prime.ru/20260120/lavrov-866694804.html

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Москва готовит проведение третьей встречи Россия-Африка на высшем уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Готовим сейчас третью встречу на высшем уровне "Россия-Африка", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

