Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии

2026-01-20T11:52+0300
2026-01-20T11:52+0300
2026-01-20T11:52+0300
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Раньше трудно было представить, что дискуссии вокруг Гренландии приведут к вопросу о сохранении единства НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Внутри самого западного общества накапливаются кризисные тенденции. Гренландия - это очевидный пример, который у всех на устах, и вокруг которого развиваются такие дискуссии, что в общем-то трудно было представить, что такое может происходить ранее, включая перспективы сохранения НАТО в качестве единого западного военно-политического блока", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. Россия исходит из того, что если западные страны в контексте Гренландии хотят между собой разговаривать по понятиям, "это их выбор, это их право", подчеркнул министр. "Но мы будем вести дела с нашими партнерами, со всеми партнерами и со странами мирового большинства, и из числа западных стран, которые заинтересованны разговаривать с Россией и обсуждать конкретные взаимовыгодные проекты, конечно же, на принципах равноправия", - добавил он.
