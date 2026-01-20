https://1prime.ru/20260120/lavrov-866695230.html

Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии

Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии - 20.01.2026, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии

Раньше трудно было представить, что дискуссии вокруг Гренландии приведут к вопросу о сохранении единства НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T11:52+0300

2026-01-20T11:52+0300

2026-01-20T11:52+0300

политика

общество

мировая экономика

гренландия

сергей лавров

нато

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5cb870e07e55531283779798f0bf07e6.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Раньше трудно было представить, что дискуссии вокруг Гренландии приведут к вопросу о сохранении единства НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Внутри самого западного общества накапливаются кризисные тенденции. Гренландия - это очевидный пример, который у всех на устах, и вокруг которого развиваются такие дискуссии, что в общем-то трудно было представить, что такое может происходить ранее, включая перспективы сохранения НАТО в качестве единого западного военно-политического блока", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. Россия исходит из того, что если западные страны в контексте Гренландии хотят между собой разговаривать по понятиям, "это их выбор, это их право", подчеркнул министр. "Но мы будем вести дела с нашими партнерами, со всеми партнерами и со странами мирового большинства, и из числа западных стран, которые заинтересованны разговаривать с Россией и обсуждать конкретные взаимовыгодные проекты, конечно же, на принципах равноправия", - добавил он.

https://1prime.ru/20260119/polsha-866678748.html

гренландия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, гренландия, сергей лавров, нато, мид рф