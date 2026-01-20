Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия при Путине начала осознавать свое место в мире, заявил Лавров - 20.01.2026, ПРАЙМ
Политика
Россия при Путине начала осознавать свое место в мире, заявил Лавров
Россия при Путине начала осознавать свое место в мире, заявил Лавров - 20.01.2026, ПРАЙМ
Россия при Путине начала осознавать свое место в мире, заявил Лавров
Россия при президенте Владимире Путине стала осознавать свое место на международной арене, начала восстанавливать свою идентичность при полном уважении своей... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T11:56+0300
2026-01-20T11:56+0300
политика
россия
мировая экономика
запад
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0a/865393467_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_3d07ca743e8900b00b83966e605b72fe.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия при президенте Владимире Путине стала осознавать свое место на международной арене, начала восстанавливать свою идентичность при полном уважении своей тысячелетней истории, своих традиций и принципов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "При президенте Путине Россия в 2000-м начала осознавать свое место на международной арене, стала восстанавливать свою идентичность при полном уважении своей тысячелетней истории, своих традиций, принципов, своих друзей", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, отвечая на вопрос РИА Новости. По словам министра, Запад поначалу думал, что это просто рассуждения. "С приходом в России к власти президента Путина по итогам президентских выборов в 2000 году ситуация стала меняться, стали вызревать предпосылки для того, чтобы как-то пересмотреть вот этот однозначный, целиком прозападный подход к мироустройству", - уточнил Лавров.
запад
россия, мировая экономика, запад, владимир путин, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, Владимир Путин, Сергей Лавров
11:56 20.01.2026
 
Россия при Путине начала осознавать свое место в мире, заявил Лавров

Лавров: Россия при Путине начала осознавать свое место на международной арене

© РИА Новости . POOL Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
© РИА Новости . POOL
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия при президенте Владимире Путине стала осознавать свое место на международной арене, начала восстанавливать свою идентичность при полном уважении своей тысячелетней истории, своих традиций и принципов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"При президенте Путине Россия в 2000-м начала осознавать свое место на международной арене, стала восстанавливать свою идентичность при полном уважении своей тысячелетней истории, своих традиций, принципов, своих друзей", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, отвечая на вопрос РИА Новости.
По словам министра, Запад поначалу думал, что это просто рассуждения.
"С приходом в России к власти президента Путина по итогам президентских выборов в 2000 году ситуация стала меняться, стали вызревать предпосылки для того, чтобы как-то пересмотреть вот этот однозначный, целиком прозападный подход к мироустройству", - уточнил Лавров.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
В Британии забили тревогу из-за приглашения, отправленного Трампом Путину
05:59
 
Политика РОССИЯ Мировая экономика ЗАПАД Владимир Путин Сергей Лавров
 
 
