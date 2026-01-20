https://1prime.ru/20260120/lavrov-866695382.html

Россия при Путине начала осознавать свое место в мире, заявил Лавров

2026-01-20T11:56+0300

политика

россия

мировая экономика

запад

владимир путин

сергей лавров

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия при президенте Владимире Путине стала осознавать свое место на международной арене, начала восстанавливать свою идентичность при полном уважении своей тысячелетней истории, своих традиций и принципов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "При президенте Путине Россия в 2000-м начала осознавать свое место на международной арене, стала восстанавливать свою идентичность при полном уважении своей тысячелетней истории, своих традиций, принципов, своих друзей", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, отвечая на вопрос РИА Новости. По словам министра, Запад поначалу думал, что это просто рассуждения. "С приходом в России к власти президента Путина по итогам президентских выборов в 2000 году ситуация стала меняться, стали вызревать предпосылки для того, чтобы как-то пересмотреть вот этот однозначный, целиком прозападный подход к мироустройству", - уточнил Лавров.

запад

