Россия продолжить удерживать ОБСЕ от похорон, заявил Лавров

Россия продолжит удерживать ОБСЕ от того, чтобы она похоронила саму себя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости. | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T12:04+0300

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Россия продолжит удерживать ОБСЕ от того, чтобы она похоронила саму себя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости. "Мы будем продолжать поддерживать с ними (со здоровыми силами в странах Запада - ред.) контакты и максимально удерживать ОБСЕ от того, чтобы она похоронила сама себя", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

россия, запад, сергей лавров, обсе