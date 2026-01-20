Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия продолжить удерживать ОБСЕ от похорон, заявил Лавров - 20.01.2026
Россия продолжить удерживать ОБСЕ от похорон, заявил Лавров
Россия продолжит удерживать ОБСЕ от того, чтобы она похоронила саму себя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости. | 20.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Россия продолжит удерживать ОБСЕ от того, чтобы она похоронила саму себя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости. "Мы будем продолжать поддерживать с ними (со здоровыми силами в странах Запада - ред.) контакты и максимально удерживать ОБСЕ от того, чтобы она похоронила сама себя", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
россия, запад, сергей лавров, обсе
Политика
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
© РИА Новости . Юрий Кочетков
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Россия продолжит удерживать ОБСЕ от того, чтобы она похоронила саму себя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы будем продолжать поддерживать с ними (со здоровыми силами в странах Запада - ред.) контакты и максимально удерживать ОБСЕ от того, чтобы она похоронила сама себя", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
В Совфеде обсудят целесообразность участия России в БДИПЧ ОБСЕ
27 сентября 2025, 11:12
 
ПолитикаРОССИЯЗАПАДСергей ЛавровОБСЕ
 
 
Заголовок открываемого материала