Россия продолжить удерживать ОБСЕ от похорон, заявил Лавров
Россия продолжить удерживать ОБСЕ от похорон, заявил Лавров - 20.01.2026, ПРАЙМ
Россия продолжить удерживать ОБСЕ от похорон, заявил Лавров
Россия продолжит удерживать ОБСЕ от того, чтобы она похоронила саму себя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T12:04+0300
2026-01-20T12:04+0300
2026-01-20T12:04+0300
политика
россия
запад
сергей лавров
обсе
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695895_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_a62c68ecd18a0124b0efac97ac8b41cf.jpg
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Россия продолжит удерживать ОБСЕ от того, чтобы она похоронила саму себя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости. "Мы будем продолжать поддерживать с ними (со здоровыми силами в странах Запада - ред.) контакты и максимально удерживать ОБСЕ от того, чтобы она похоронила сама себя", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
запад
Новости
ru-RU
