Россия не позволит перевооружить Киев, заявил Лавров
Россия не позволит перевооружить Киев, заявил Лавров - 20.01.2026, ПРАЙМ
Россия не позволит перевооружить Киев, заявил Лавров
Россия не позволит снова перевооружить киевский режим и дать ему возможность перевести дух и наброситься на Россию, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T12:25+0300
2026-01-20T12:25+0300
2026-01-20T12:25+0300
политика
россия
сергей лавров
мид рф
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия не позволит снова перевооружить киевский режим и дать ему возможность перевести дух и наброситься на Россию, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Но позволить в очередной раз перевооружить киевский режим и дать ему возможность перевести дух и опять наброситься на Российскую Федерацию в качестве инструмента обезумевших западноевропейцев, конечно, мы такую роскошь позволить себе не можем", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
