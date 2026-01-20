https://1prime.ru/20260120/lavrov-866696869.html

Россия не позволит перевооружить Киев, заявил Лавров

политика

россия

сергей лавров

мид рф

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия не позволит снова перевооружить киевский режим и дать ему возможность перевести дух и наброситься на Россию, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Но позволить в очередной раз перевооружить киевский режим и дать ему возможность перевести дух и опять наброситься на Российскую Федерацию в качестве инструмента обезумевших западноевропейцев, конечно, мы такую роскошь позволить себе не можем", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

