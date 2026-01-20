https://1prime.ru/20260120/lavrov-866696999.html
ЕС попытается изменить позицию Трампа по Украине в Давосе, заявил Лавров
2026-01-20T12:19+0300
политика
мировая экономика
сша
украина
дональд трамп
сергей лавров
мид рф
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Европейские лидеры будут использовать встречи на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, чтобы попытаться изменить позицию президента США Дональда Трампа по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В Давосе сегодня-завтра анонсированы какие-то встречи, где опять будут сбивать президента Трампа на подходы, которые уже полностью дискредитировали себя и провалились", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
