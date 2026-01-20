Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС попытается изменить позицию Трампа по Украине в Давосе, заявил Лавров
ЕС попытается изменить позицию Трампа по Украине в Давосе, заявил Лавров
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Европейские лидеры будут использовать встречи на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, чтобы попытаться изменить позицию президента США Дональда Трампа по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В Давосе сегодня-завтра анонсированы какие-то встречи, где опять будут сбивать президента Трампа на подходы, которые уже полностью дискредитировали себя и провалились", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
12:19 20.01.2026
 
ЕС попытается изменить позицию Трампа по Украине в Давосе, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Европейские лидеры будут использовать встречи на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, чтобы попытаться изменить позицию президента США Дональда Трампа по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В Давосе сегодня-завтра анонсированы какие-то встречи, где опять будут сбивать президента Трампа на подходы, которые уже полностью дискредитировали себя и провалились", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
СМИ: Трамп избегает встречи с Зеленским в Давосе
