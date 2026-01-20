https://1prime.ru/20260120/lavrov-866697764.html
Лавров оценил слова Трампа об отношении к международному праву
Лавров оценил слова Трампа об отношении к международному праву
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал интересным высказывание президента США Дональда Трампа о том, что его не интересует международное право, а его поведение на международной арене определяется его собственной моралью. "Мы прекрасно видим непоследовательность в действиях администрации Дональда Трампа в том, что касается вопросов обеспечения международной безопасности и отношения к международному праву. Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос несколько дней назад, сказал, что его не интересует международное право и все нормы поведения на международной арене определяются его собственной моралью. Это интересное высказывание", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
