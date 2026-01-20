https://1prime.ru/20260120/lavrov-866698044.html

Лавров призвал восстановить прямое авиасообщение между Россией и США

Лавров призвал восстановить прямое авиасообщение между Россией и США - 20.01.2026, ПРАЙМ

Лавров призвал восстановить прямое авиасообщение между Россией и США

Между Россией и США нужно восстановить прямое авиасообщение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T12:40+0300

2026-01-20T12:40+0300

2026-01-20T12:40+0300

россия

сша

вашингтон

сергей лавров

дональд трамп

сергей рябков

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_1e3dcee30b09a402326c60552d729ca3.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Между Россией и США нужно восстановить прямое авиасообщение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "И для того, чтобы нормально функционировали не только дипломатические миссии, но и чтобы были какие-то контакты, в пользу расширения которых Вашингтон высказывается при Дональде Трампе, надо возобновить прямое авиасообщение. Так что эти вопросы мы тоже включаем переговоров из других направлений", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. Ранее Лавров заявлял, что Россия заинтересована в сотрудничестве с США в сфере авиасообщения, но пока это не в приоритете Вашингтона. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что сдвигов в этом вопросе пока нет.

https://1prime.ru/20260120/es-866688931.html

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, вашингтон, сергей лавров, дональд трамп, сергей рябков, мид рф