Лавров призвал восстановить прямое авиасообщение между Россией и США - 20.01.2026, ПРАЙМ
Лавров призвал восстановить прямое авиасообщение между Россией и США
Лавров призвал восстановить прямое авиасообщение между Россией и США - 20.01.2026, ПРАЙМ
Лавров призвал восстановить прямое авиасообщение между Россией и США
Между Россией и США нужно восстановить прямое авиасообщение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T12:40+0300
2026-01-20T12:40+0300
россия
сша
вашингтон
сергей лавров
дональд трамп
сергей рябков
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_1e3dcee30b09a402326c60552d729ca3.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Между Россией и США нужно восстановить прямое авиасообщение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "И для того, чтобы нормально функционировали не только дипломатические миссии, но и чтобы были какие-то контакты, в пользу расширения которых Вашингтон высказывается при Дональде Трампе, надо возобновить прямое авиасообщение. Так что эти вопросы мы тоже включаем переговоров из других направлений", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. Ранее Лавров заявлял, что Россия заинтересована в сотрудничестве с США в сфере авиасообщения, но пока это не в приоритете Вашингтона. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что сдвигов в этом вопросе пока нет.
сша
вашингтон
россия, сша, вашингтон, сергей лавров, дональд трамп, сергей рябков, мид рф
РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Сергей Рябков, МИД РФ
12:40 20.01.2026
 
Лавров призвал восстановить прямое авиасообщение между Россией и США

Лавров: между Россией и США нужно возобновить прямое авиасообщение

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
© Фото : МИД России
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Между Россией и США нужно восстановить прямое авиасообщение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"И для того, чтобы нормально функционировали не только дипломатические миссии, но и чтобы были какие-то контакты, в пользу расширения которых Вашингтон высказывается при Дональде Трампе, надо возобновить прямое авиасообщение. Так что эти вопросы мы тоже включаем переговоров из других направлений", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Ранее Лавров заявлял, что Россия заинтересована в сотрудничестве с США в сфере авиасообщения, но пока это не в приоритете Вашингтона. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что сдвигов в этом вопросе пока нет.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
В США выступили с предупреждением о России и ЕС из-за Трампа
07:33
 
РОССИЯСШАВАШИНГТОНСергей ЛавровДональд ТрампСергей РябковМИД РФ
 
 
