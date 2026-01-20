https://1prime.ru/20260120/lavrov-866698044.html
Лавров призвал восстановить прямое авиасообщение между Россией и США
Лавров призвал восстановить прямое авиасообщение между Россией и США - 20.01.2026, ПРАЙМ
Лавров призвал восстановить прямое авиасообщение между Россией и США
20.01.2026 - Между Россией и США нужно восстановить прямое авиасообщение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Между Россией и США нужно восстановить прямое авиасообщение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "И для того, чтобы нормально функционировали не только дипломатические миссии, но и чтобы были какие-то контакты, в пользу расширения которых Вашингтон высказывается при Дональде Трампе, надо возобновить прямое авиасообщение. Так что эти вопросы мы тоже включаем переговоров из других направлений", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. Ранее Лавров заявлял, что Россия заинтересована в сотрудничестве с США в сфере авиасообщения, но пока это не в приоритете Вашингтона. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что сдвигов в этом вопросе пока нет.
Лавров призвал восстановить прямое авиасообщение между Россией и США
Лавров: между Россией и США нужно возобновить прямое авиасообщение